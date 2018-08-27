Главархив Москвы откроет историко-документальную выставку «Москва — столица театральной жизни»

Авторы проекта постарались воссоздать атмосферу театральных сезонов столицы XVIII-XX веков. В экспозиции представлены программы представлений, билеты, планы театров, афиши, рапорты и многое другое. Посетители узнают о строительстве нового здания Большого театра — центра музыкальной жизни Москвы XIX века; постройке Петровского театра, первого каменного театра в Москве, создании Малого и Московского Художественного общедоступного театров, возникновении в Москве частных опер и постоянно действующих трупп.

Дата проведения выставки: 5 сентября — 14 октября 2018 г.

Место проведения: город Москва, улица Профсоюзная, дом 61. Центр культуры и искусства «Меридиан».