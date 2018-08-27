Авторы проекта постарались воссоздать атмосферу театральных сезонов столицы XVIII-XX веков. В экспозиции представлены программы представлений, билеты, планы театров, афиши, рапорты и многое другое. Посетители узнают о строительстве нового здания Большого театра — центра музыкальной жизни Москвы XIX века; постройке Петровского театра, первого каменного театра в Москве, создании Малого и Московского Художественного общедоступного театров, возникновении в Москве частных опер и постоянно действующих трупп.
Редкие архивные фотографии и документы рассказывают о выдающихся актёрах — М. С. Щепкине, М. Н. Ермоловой, А. И. Южине; создании К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко Московского Художественного театра, репертуаре и актерах частных театральных объединений — «Московской частной русской опере», «Опере С. И. Зимина», театре Солодовникова, театре Корша и др. В разделе, посвященном московским театрам ХХ века, представлены материалы о Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском театре «Ленком», Московском государственном академическом театре «Современник», Московском театре драмы и комедии на Таганке. Большой раздел выставки посвящен выдающимся советским и российским режиссёрам и актёрам, среди которых — Юрий Завадский, Юрий Любимов, Марк Захаров, Галина Уланова, Любовь Орлова, Олег Табаков и многие другие прославленные мастера сцены.
Дата проведения выставки: 5 сентября — 14 октября 2018 г.
Место проведения: город Москва, улица Профсоюзная, дом 61. Центр культуры и искусства «Меридиан».