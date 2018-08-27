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Надежда Бабкина открывает в своем театре музей кукол
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Надежда Бабкина открывает в своем театре музей кукол 

Letidor.ru + ещё 1 27 августа 2018
Фото: Letidor.ru
Экспонаты привезены из самых разных уголков России и других стран.
Народная артистка России, основатель ансамбля «Русская песня» и художественный руководитель одноименного театра фольклора, Надежда Георгиевна Бабкина на протяжении многих лет собирала куклы по всему миру.
С первого сентября в здании Малой сцены театра «Русская песня» посетители смогут увидеть основную коллекцию музея, а также работы приглашенных мастеров Светланы Липовки и Алевтины Купцовой.
Центральным экспонатом коллекции Надежды Бабкиной стала кукла Наденька, которая может исполнять песни из репертуара певицы.
По словам основательницы, музей должен стать интерактивным выставочным проектом, в котором соединятся культура, традиции и зрелищное искусство.
На данный момент личная коллекция Надежды Бабкиной состоит из 100 кукол — это не только тряпичные куклы, но и фарфор, глина, солома, работы из очеса льна.
В музее царит домашняя обстановка. Гости могут принять участие в посиделках с чаепитием, послушать удивительные сказочные истории в исполнении известных артистов, под руководством мастеров сделать своими руками кукол, которые будут хранить тепло и уют семейного очага.
Адрес:Малая сцена театра «Русская песня», Москва, ул. Садовая-Черногрязская, 5/9, стр. 2  Время работы музея: ПН–ВС 11:00–20:00.
Фото: пресс-служба театра «Русская песня»
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