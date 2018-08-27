Более 70 коллективов поучаствуют в Международном фестивале инклюзивного искусства на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. / ТАСС /. Организаторы III Международного фестиваля инклюзивного искусства «Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве», который пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 ноября, ожидают более 70 коллективов-участников из регионов России, стран Европы и СНГ. Об этом в понедельник сообщила ТАСС один из руководителей фестиваля Елена Гнусарева.

"Мы ожидаем более 70 инклюзивных творческих коллективов для участия в III Международном фестивале инклюзивного искусства «Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве». Уже заявились участники из Свердловской и Челябинской областей, Москвы и Омска, а также Германии, Киргизии, Армении, Грузии и Узбекистана. Кроме того, планируется участие норвежского коллектива, также сейчас мы ждем ответ от коллективов США и Италии", — сказала Гнусарева.

Она добавила, что коллектив может заявиться на участие по пяти направлениям — театр, хореография, вокально-музыкальное искусство, визуальное искусство и мастер инклюзии. «По всем направлениям уже поступают заявки. Наиболее активные — театральные и хореографические коллективы», — отметила Гнусарева.

По ее словам, самое главное достоинство фестиваля заключается в совместном творчестве. «Минимальное количество участников на сцене — двое, причем один человек с инвалидностью, а второй человек — без инвалидности. Например, слепая девочка поет, а профессиональный музыкант сопровождает, играет вживую», — отметила руководитель.

III Международный фестиваль инклюзивного искусства «Inclusive Art: Достоинство человека в творчестве» состоится в Екатеринбурге с 21 по 23 ноября. Прием заявок на участие в фестивале ведется до 1 октября. Помимо презентации творческих номеров в рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы и круглые столы.