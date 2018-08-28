В Твери в честь 190-летия Льва Толстого пройдёт моноспектакль «Фанфаронова гора»

8 сентября в 17:00 Лёша Зинатулин приглашает всех желающих в Славянский зал библиотеки имени Горького на премьеру моноспектакля «Фанфаронова гора». Cпектакль создан по записным книжкам великого писателя, мыслителя и гуманиста Л. Н. Толстого и приурочен к его 190-летию.

Студия «Знаки сезонников» порадует читателей и другими новыми спектаклями по произведениям русских классиков XIX и XX веков — А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. П. Чехова, И. А. Бунина, А. Н. Толстого. По традиции все постановки будут сопровождаться лекциями, книжными выставками, обсуждениями. В библиотеке также пройдут традиционные фестивали студии — «Печать Антиноя» и «Рождественские концерты».

"Поздний Толстой — непрочитанный писатель. Все годы борьбы с чистым искусством он создавал новую поэтику, новый язык, по существу, единый в его публицистике, дневниках, рассчитанных на посмертное чтение, и поздней прозе. Этот язык до сих пор не изучен, не описан и не опознан как язык художественный, и в этом смысле поздний Толстой — не оцененный писатель, принадлежащий словесному искусству в не меньшей степени, чем автор «Войны и мира». Кажется, что весь поздний Толстой следует одной пушкинской строчке: «глаголом жги сердца людей», — Сурат И. З. «Два воспоминания на границах искусства».