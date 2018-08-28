Художники из пяти стран представят работы в память о жертвах трагедии в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 августа. / ТАСС /. Выставочный проект «Беслан. Минута тишины» в память о жертвах террористического акта 1-3 сентября 2004 года в школе №1 в городе Беслан пройдет во Владикавказе с 1 по 10 сентября. Авторами проекта являются художники из разных стран, сообщили во вторник ТАСС в Северо-Кавказском филиале государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», где будет проходить мероприятие.

"В экспозицию выставки вошли работы художников из Турции, Египта, Италии, Азербайджана, Армении. Все они являются участниками симпозиума «Аланика», художники передали свои переживания, эмоции от тех страшных событий, которые произошли в Беслане, попытались облегчить таким способом боль осетинского народа", — сказал собеседник агентства.

Художники из Египта Халед Хафез в сотрудничестве с Мохамедом Салехом представят цифровое видео, для которой специально была написана музыка. Основной смысловой код в совместной работе египтян «О шуме, звуке и тишине: звуки Кавказа» деликатно сокрыт в музыке. Как известно, в музыке каждая нота обозначается латинской литерой: «си» — B, «ми» — E и т. д. В основу мелодии легли шесть нот, которые соответствуют шести буквам и их драматическому сочетанию — «Беслан».

На выставке можно будет увидеть и видеозапись литературно-музыкальной композиции «In Memoriam». Воспоминания и стихи детей, ставших заложниками теракта в школе, легли в основу произведений молодых российских и зарубежных композиторов, передавших в своей музыке личные ощущения трагедии. Участники проекта «In Memoriam» — выпускники композиторского факультета Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.

Автором этого проекта является Северо-Кавказский филиал Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». В 2014 году он уже был представлен на сцене Национального театра оперы и балета Северной Осетии в рамках мемориальных мероприятий, посвященных 10-летию со дня бесланской трагедии.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.