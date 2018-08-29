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Как воронежцам не заблудиться на фестивале «Город-сад 2018»
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Как воронежцам не заблудиться на фестивале «Город-сад 2018» 

Вести Воронеж 29 августа 2018
Фото: Вести Воронеж
Организаторы представили карту фестиваля.
Воронежцам представили окончательный план мероприятий и карту международного фестиваля «Город-сад 2018», который стартует уже в этот четверг, 30 августа. Развернётся мероприятие на более чем 10 локациях. Традиционно встречать гостей у центрального входа будет грин-маркет, также там разместится выставка стрит-арта британского художника и граффитистов из Санкт-Петербурга. Далее воронежцев ждут экспозиции конкурсов садово-паркового и ландшафтного искусства и «Зелёная инициатива». Остальные арт-объекты, тематические развлекательные площадки и различные выставки растянутся вплоть до «Комсомольской горки». Там красивым завершением территории «Города-сада» станет гигантский лэнд-арт с изображением девочки. Для удобства посетителей мероприятия будут оборудованы четыре входа — на спуске от остановки «Стадион „Динамо“», на спуске со стороны Берёзовой рощи, у «Зелёного театра» и у площадки «Сено-солома». Также на фестивале будут дежурить экстренные службы и медики.
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