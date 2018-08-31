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Глава службы безопасности Русского музея получила условный срок за мошенничество
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Глава службы безопасности Русского музея получила условный срок за мошенничество 

Москва24 + ещё 9 27 минут назад
Фото: Москва24
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал главу службы безопасности Русского музея Ирину Кузнецову виновной в хищении бюджетных средств и приговорил ее к четырем годам условно.
"Назначить наказание Кузнецовой в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком три года", — цитирует сообщение объединенной пресс-службы судов Петербурга ТАСС. Обвинение настаивало на том, чтобы Кузнецову приговорили к семи годам колонии.
По этому же делу проходит гендиректор компании «Фрейм» Николай Дурасов. Прокуратура просила осудить его на девять лет колонии. Дурасова обвиняют не только в хищениях при поставке оборудования, но и в мошенничестве при его обслуживании. По итогам заседания суд назначил бизнесмену наказание в виде пяти лет условно с трехлетним испытательным сроком. Ни Дурасов, ни Кузнецова вину не признали.
Ирину Кузнецову задержали в апреле 2016 года, вскоре она была арестована по решению суда. Главе службы безопасности Русского музея предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 4 миллиона рублей при реализации госконтракта на поставку охранного оборудования для музея, который был заключен с компанией «Фрейм». Тогда директор Русского музея Владимир Гусев сообщил, что не планирует увольнять Кузнецову до завершения расследования.
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