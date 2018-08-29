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Саратовские ученые воссоздали средневековую технологию изготовления посуды
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Саратовские ученые воссоздали средневековую технологию изготовления посуды 

ТАСС 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Саратовским ученым-археологам удалось воссоздать средневековую технологию, по которой в средние века изготавливалась кашинная посуда. Исследования проводились в рамках гранта исторического фестиваля «Времена и эпохи», об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник областного музея краеведения Дмитрий Кубанкин.
"Ученым удалось воссоздать средневековую технологию изготовления кашинных сосудов, немало таких изделий было найдено в Саратовской области, на территории, где в XIII веке располагался средневековый город Укек. В прошлом году был получен грант на исследование и воссоздание кашина в размере 1 млн рублей и уже сейчас удалось создать несколько чаш", — сказал Кубанкин.
Как рассказала ТАСС руководитель проекта, археолог Анна Кашникова, кашин — это многокомпонентный состав, компоненты которого долгое время вызывали споры в ученой среде. Изделия из него изготавливали путем литья, а затем готовые сосуды покрывали красками и глазурью.
"Мы выяснили, что кашин представляет собой материал, состоящий из кварцевого песка, извести, глины и ряда других компонентов. На сегодня мы воссоздали несколько кашинных чаш — копии тех, что были найдены археологами. Они расписаны таким же орнаментом и покрыты глазурью", — уточнила Кашникова.
По ее словам, впервые кашинную посуду представят на фестивале «Один день из жизни средневекового города, » который состоится в Саратове 8 сентября.
Об Укеке
Укек — один из первых и крупнейших городов Золотой орды, всемирно известный археологический памятник средневековой культуры народов Поволжья. Существовал на территории современного Саратова в XIII веке, насчитывал население около 12 тыс. человек. Укек появился как переправа в ханскую ставку, а затем стал ремесленным и торговым центом. Наиболее вероятно, что Укек строили пленные, захваченные монголами.
Первое упоминание об Укеке имеется в книге венецианца Марко Поло. На рубеже XIII и XIV веков здесь чеканили собственную серебреную монету. Кроме монет на Укеке также находили дорогие украшения, византийскую посуду и фундамент христианского храма, некогда украшенного фресками.
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