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В Ижевске к парадельфийским играм отремонтируют несколько тротуаров
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В Ижевске к парадельфийским играм отремонтируют несколько тротуаров 

ИА «Сусанин» + ещё 1 17 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ко вторым международным парадельфийским играм отремонтируют тротуары и благоустроят несколько площадок. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Планируется провести ремонтные работы на следующих объектах:
— на улице Советская от Русского драмтеатра до здания №73 по улице Максима Горького;
— на улице Пушкинская — подход к остановке общественного транспорта «Улица Кирова»;
— на улице Кирова от улицы Пушкинская до Музея изобразительных искусств;
— на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса;
— на улице Красноармейская от улицы Советская до автовокзала;
— на улице Вадима Сивкова от улицы Бородина до Центральной площади;
— на улице Майская от улицы Пушкинская до улицы Карла Маркса.
Также будут благоустроены территории, прилегающие к Русскому драмтеатру, Национальному театру, Национальному центру декоративно-прикладного искусства и ремесел, Государственному цирку Удмуртии, Республиканскому музыкальному колледжу и Театру кукол, Театру оперы и балета. Светофоры, которые находятся возле этих объектов, планируется оборудовать системами речевого и звукового сопровождения.
Напомним, что парадельфийские игры пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября. Планируется, что в Ижевск приедут более 1500 участников из российских регионов и зарубежных стран.
Парадельфийские игры — это специальные творческие состязания в области культуры и искусства, в которых принимают участие люди с инвалидностью. Выступления участников будут проходить по 8 номинациям: изобразительное искусство, аудио­визуальное искусство, театральное искусство, музыкальное искусство, хореографическое искусство, литература, жестовая песня, цирковое искусство.
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