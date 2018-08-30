Куда сходить в Омске 31 августа и 1, 2 сентября

Скоро Омск утонет в цветах, бантиках, белых фартучках и рубашках — на носу 1 сентября! Куда после Дня знаний еще можно сходить в Омске в выходные дни, узнаете из афиши «Пульс Live».

31 августа, пятница

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В 10:00 в музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля открылся последний проект известного во всем мире канадского фотографа Натали Дауст «Корейские грезы». Фотовыставка позволяет приоткрыть «железный занавес» и глазами художника увидеть жизнь Северной Кореи — самой закрытой страны мира. Многие из снимков сделаны скрытой камерой, чтобы избежать столкновения с властями.

В музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля в Генерал-губернаторском дворце (ул. Ленина, 23) открылась выставка «Гении русского зарубежья. Возвращение имен». Уникальный проект включает графические работы 10 художников из России, которых знает весь мир. Часть из них экспонировалась в Государственном Эрмитаже

С 8 августа по 20 сентября 2018 года в «Союзе художников России» будет проходить выставка репродукций в технике жикле «Ван Гог. Симфония цвета». На волне незатихающего интереса к творчеству и личности художника, который мы наблюдаем во всем мире, жители г. Омска получат возможность детально и подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника и приобрести репродукции понравившихся работ.

С 14 августа по 14 сентября в историческом парке «Россия — моя история» пройдет выставка живописца, члена Союза художников России и областного творческого объединения «Друзья и годы» Александра Куроедова. Вместе с ним в выставке примет участие его ученица — Екатерина Мигунова. В экспозиции будут представлены живописные работы различных жанров: яркие и красочные натюрморты, живописные пейзажи и портреты.

В 11:00 в Омском историко-краеведческом музее открывается выставка, посвященная нашему земляку, популярному советскому и российскому актеру, режиссеру, Народному артисту СССР, признанному одним из наиболее ярких представителей сцены и кинематографа в нашей стране — Михаилу Александровичу Ульянову

В выставочном зале Дома художника открылась юбилейная персональная выставка Сергея Зольникова «Живопись. Графика». Родился Сергей в 1958 году в Ханты-Мансийске, а в 1981году окончил ОмГПУ, художественно-графический факультет. Сегодня за его плечами уже десятки выставок. Сергей член Союза художников России. Имеет множество благодарственных писем, в частности, от Министра культуры Омской области В. В. Радул, Министра культуры Омской области В. А. Телевой, благодарность от Администрации Приморского государственного объединения музея имени В. К. Арсеньева. Почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации . Посещает с выставками Германию, Голландию, Францию и другие страны.

В 17.00 в музее изобразительных искусств им. М. А. Врубеля во Врубелевском корпусе (ул. Ленина,) 3 состоится открытые выставки «От Левитана до Кандинского». Выставка знакомит с малоизвестным разделом живописного собрания музея –коллекцией этюдов русских мастеров второй половины XIX — начала XX века.

Во Врубелевском корпусе (ул. Ленина, 3) открылась выставка «Иртыш течет на север». Межмузейный проект «Освоение Севера. Тысяча лет успеха» направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья и популяризацию уникальных «северных» коллекций из собраний музеев Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и других городов России.

1 сентября, суббота

В 10:00 (ул. Партизанская, 5а, литера М) пройдет городской воркшоп «Как организовать сообщество». Узнайте, как объединить людей вокруг общей цели и развивать их мотивацию, на воркшопе обучать пришедших будет Карен Олсон, специалист по организации сообществ. Бесплатная регистрация: https://stre.lk/kDhj.

В 11:00 в Пятый театр приглашают маленьких зрителей на спектакль «Доктор Айболит». Сказка о добром докторе, который спасает все живое от беды, как никогда актуальна для нашего миллионного промышленного города, где расположены крупные нефтехимические и машиностроительные предприятия, а экологическая ситуация балансирует на грани катастрофы.

В 12:00 до 18:00 в мастерской «В_МЕСТЕ» состоится необычная выставка (пр. Комарова 21/2). С 1.09 по 2.09, всего два дня: будет представлена частная коллекция кукол с начала 20 века до наших дней в костюмах народов мира и разных эпох. На выставке можно будет договориться о реставрации или обновлении ваших кукол (пошив костюма, реставрация поврежденных кукол и приведение их в состояние, близкое к первоначальному). А также полное изменение образа. Вход свободный.

В 14:00 в «Пятом театре» состоится премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Не всё коту масленица». Пьеса богата острохарактерными ролями. Артисты Пятого театра расскажут поучительную историю о том, как богатый купец Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии. Девушке предстоит сделать непростой выбор жениха: станет им богатый старик или же молодой приказчик, который еще не может обеспечить ни себя, ни молодую семью. А мать Агнии вдова Круглова должна решить, чью судьбу устроить в первую очередь: свою или дочери…

В 18:30 в «Пятом театре» состоится премьера спектакля по пьесе А. Н. Островского «Не всё коту масленица». Пьеса богата острохарактерными ролями. Артисты Пятого театра расскажут поучительную историю о том, как богатый купец Ахов и его приказчик Ипполит добивались руки скромной, но твердой в своих решениях девушки Агнии. Девушке предстоит сделать непростой выбор жениха: станет им богатый старик или же молодой приказчик, который еще не может обеспечить ни себя, ни молодую семью. А мать Агнии вдова Круглова должна решить, чью судьбу устроить в первую очередь: свою или дочери..

2 сентября, воскресенье

В 10:00 всех омичей ждут на чистой акции — «Мобильный приём вторсырья», которая создана для сбора и дальнейшей переработки вторсырья, акция проходит в Омске ежемесячно (ул. 20-я Линия, Глебовская аллея). Главной идеей данной акции является возрождение системы раздельного сбора, а также акцентирование внимания властей на создании правил по обращению с отходами. Что принимают https://vk.com/album-109045923_226109849 Что не принимают https://vk.com/album-109045923_226109864 Вырученные средства направляются на развитие проекта и других экологический проектов.

В 11:00 на сцене «Пятого театра» пройдет спектакль «Летучий корабль». Эта волшебная сказка, любимая многими поколениями зрителей, это новая театрализованная версия знакомого сюжета, основанного на русских народных сказках. В спектакле прозвучат любимые музыкальные хиты из одноименного мультфильма. Чудесная история о мечте, о сложном и опасном пути к своему счастью. Царь задумал отдать свою мечтательницу дочь Забаву за богатого старика Полкана. Но женская хитрость помогает Забаве придумать необычное испытание для претендентов на ее руку и сердце…

В 12:30 в здании ОмГПУ (ул. Партизанская, дом 4а) Омский планетарий (Звездное небо) проведет лекцию о космосе для детей от 5 лет. Ребята отправятся в космическое путешествие по нашей планете, познакомятся с расположениями объектов в космосе, с помощью уникальных видео кадров, сделанных современными космическими аппаратами, побывают в ее самых «ярких уголках». Для участия желательно отметиться в обсуждении: https://vk.com/topic-50894540_39274346

В 18:30 на сцене «Пятого театра» пройдет спектакль «Боинг-Боинг». Весьма непринужденно, не без элегантности и с абсолютным чувством юмора спектакль рассказывает о романе молодого импозантного парижанина с тремя очаровательными стюардессами. Мишель, Марта и Мэри летают на разных авиалиниях, что вынуждает их изобретательного «жениха» — архитектора Бернара, подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» трех «невест». Но нельзя предугадать и спланировать все до мелочей. Рано или поздно, этот, казалось бы, отлаженный график встреч, так идеально соответствующий расхожей философии холостяка, даст сбой. И тогда…

А если вы просто захотите посидеть в уютном месте на берегу Иртыша, то приходите в кафе «На спасалке», которое расположено по адресу: ул. Кемеровская, 1/1а. Удовольствие от нахождения на свежем воздухе и от вкусной еды вам обеспечено.

В 19:30 в Викинг (Фолк-бар) (ул. Орджоникидзе 42) выступит группа «НЕЧТО ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ ВСЕМУ ЭТОМУ». Подземное электричество омских баров, отчаянные вопли людей, блуждающих по ночным улицам в поисках своего будущего, и мелодии, исходящие из сердец, пульсирующих в одном ритме. Организаторы ждут молодежь на музыкальную тусовку. Вход свободный!

Анонсы:

20 сентября 19:00 в Концертном зале Глеб Самойлов , экс-солист группы «Агата Кристи», наконец-таки порадует нас своим творчеством! В рамках большого сольного концерта Глеб Самойлов & the Matrixx представят абсолютно новую концертную программу, приуроченную к презентации шестого альбома «Здравствуй». Музыканты обещают яркое звуковое и световое шоу, а значит будет эпатажно, громко, дерзко и горячо! Обязательно, на концерте прозвучат все самые мощные и ожидаемые «боевики» группы the Matrixx, совершенно новые песни с альбома «Здравствуй» а также мега-хиты группы «Агата Кристи».