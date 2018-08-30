Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 1, 2 сентября

В эти выходные над Камой прозвучит финальный аккорд яркого, насыщенного множеством культурных событий и уже ушедшего в историю лета.

Но осень достойно примет эстафету мероприятий. На набережной 1 сентября, в 15.00, начнётся программа для школьников. А также в этот день: фотосушка «Рябиновый вернисаж», шоу клоунов от театра «Иллюзион», забег «Пермские 150», детская дискотека и многое другое.

А 2 сентября в городе пройдёт праздник, посвящённый Дню набережной. Поздравлять пермяков будет группа «Несчастный случай». Центром мероприятий станут Соборная площадь, променадная часть набережной и акватории Камы. Организаторы уверены, что интересно будет всем. К примеру, арт-объект «Бабушкин велосипед» привлечёт внимание многих пермяков. При помощи специального привода велосипед соединят с вязальной машиной. Прокатившись на этом двухколёсном агрегате, можно будет связать шарф. Согласитесь, вещь нужная, а главное — вовремя.

В выходные в городе будут работать новые выставки. Дом художника приглашает на юбилейную выставку пермской художницы Елены Чертковой «Друзей моих прекрасные черты… » и выставку публикаций Ольги Власовой «Дом на песке». В Арт-резиденции открылась экспозиция пермского мастера карикатуры Дмитрия Кононова «Негромко». Арт-пространство «Котельная» заняла выставка Александра Кошелева «Нетерпеливый художник».

Парк Горького приглашает горожан на фестиваль «Первоклассное мороженое», Экстрим парк — на фестиваль «Герои улиц». А «Лето Парк» предлагает пермякам совершить путешествие по Африке. Так что — добро пожаловать в осень!

1 сентября | ВЫСТАВКИ

Авангард, которого не было | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 16+

Айны загадочный мир | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

В Африку гулять | 12.00 | Лето Парк (эспланада) | 0+

В чертогах Терпсихоры | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Дом на песке | Юбилейная выставка публикаций Ольги Власовой | 11.00-17.00 | Дом художника | 12+

Друзей моих прекрасные черты… | Персональная юбилейная выставка картин пермской художницы Елены Чертковой | 11.00-17.00 | Дом художника | 0+

Имя рек | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 6+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Негромко | Персональная выставка пермского мастера карикатуры Дмитрия Кононова | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+

Неизвестный Солженицын | Фотовыставка | 10.00-18.00 | Библиотека им. Чехова | 12+

Нетерпеливый художник | Выставка Александра Кошелева | 17.00-21.00 | Арт-пространство «Котельная» | 0+

Сальвадор Дали. Тайнопись | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 12+

Там розы голубые… | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 12+

1 сентября | ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Remote Perm | 20.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

Бумажная дискотека от команды «Дело в шляпе» | 17.00 | Концертный зал отеля «Урал» | 6+

Выходные на набережной | 12.00 | Набережная Камы | 0+

Герои улиц | Фестиваль | 12.00-23.00 | Экстрим парк | 0+

День знаний | Концертная программа | 13.00-15.00 | Сад им. Миндовского | 0+

День знаний | Концертная программа | 15.00-17.00 | Парк им. Чехова | 0+

День знаний | Концертная программа | 16.00-18.00 | Парк «Счастье есть» | 0+

Лебединое озеро | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Летний каток | 10.00-2.00 | Эспланада | 0+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Первое космическое сентября в Перми (шоу «МультиКосмос») | 14.00 | Большой зал филармонии | 3+

Первоклассное мороженое | Фестиваль | 13.00-18.00 | Парк Горького | 0+

Репка, или Календарь забот круглый год | 11.00, 16.00 | Пермский театр кукол | 3+

Ханума | 18.00, 21.00, 24.00 | У Моста | 12+

Школьная аниме-ярмарка | 18.00-21.00 | Парк Горького | 6+

2 сентября | ВЫСТАВКИ

Авангард, которого не было | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея выставка | 16+

Айны загадочный мир | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

В Африку гулять | 12.00 | Лето Парк (эспланада) | 0+

В чертогах Терпсихоры | 12.00-17.00 | Галерея «Уникум» | 12+

Имя рек | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 6+

История Перми: от заводского посёлка к промышленному мегаполису | 9.00 | Театральный сквер | 0+

Негромко | Персональная выставка пермского мастера карикатуры Дмитрия Кононова | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+

Нетерпеливый художник | Выставка Александра Кошелева | 17.00-21.00 | Арт-пространство «Котельная» | 0+

Сальвадор Дали. Тайнопись | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 12+

Там розы голубые… | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 12+

2 сентября | ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Бумажная дискотека от команды «Дело в шляпе» | 14.00 | Концертный зал отеля «Урал» | 6+

Выходные на набережной | 12.00 | Набережная Камы | 0+

Закрытие летнего фестиваля «Выходные на набережной» | 19.00-23.00 | Соборная площадь, набережная Камы | 0+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Лебединое озеро | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+

Летний каток | 10.00-23.00 | Эспланада | 0+

Лето Парк | 12.00-22.00 | Эспланада | 0+

Ханума | 14.00, 18.00, 21.00 | У Моста | 12+

Ярмарка спорта | 12.00-15.00 | Стадион «Юность» | 0+