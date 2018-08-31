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Следующий бизнес-фестиваль GreenField Fest может пройти на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде
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Следующий бизнес-фестиваль GreenField Fest может пройти на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде 

Агентство «Москва» + ещё 3 47 минут назад
Фото: News.ru
Следующий бизнес-фестиваль GreenField Fest может пройти на площадке Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Зеленограде, сообщил журналистам генеральный директор «Технополис Москва» Игорь Ищенко.
«Мы надеемся, что проведение фестиваля станет традиционным. В следующем году он пройдет в Зеленограде, где он в полной мере будет соответствовать понятию greenfield. Можно будет увидеть модернизацию целого ряда проектов наших резидентов», — сказал И. Ищенко.
Первый бизнес-фестиваль GreenField Fest состоялся 31 августа на территории ОЭЗ «Технополис Москва» на Волгоградском проспекте. В фестивале приняли участие руководители высокотехнологичных компаний столицы, действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ «Технополис Москва», технопарков и промкомплексов; представители российских и зарубежных ОЭЗ; сотрудники инвестиционных фондов и организаций.
Индустриальный парк типа greenfield — это парк, создаваемый на абсолютно новом, ранее не застроенном земельном участке. Чаще всего подобный парк не имеет готовой инфраструктуры, а «обрастает» ею.
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