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Новая выставка живописи откроется в Театральном музее имени Алексея Бахрушина
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Новая выставка живописи откроется в Театральном музее имени Алексея Бахрушина 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Экспозиция живописи художницы Ирены Кистович откроется в Государственном центральном театральном музее имени Алексея Бахрушина 13 сентября.
— В своих картинах автор передает поиски смысла жизни человека. В произведениях художник осмысливает Ветхий Завет, Библию и другие тексты, — поделились деталями в музее.
На выставке будут играть различные музыкальные произведения, определяющие духовное художественное направление автора картин. Среди них — «Чичестерские псалмы» Леонарда Бернстайна, рапсодия для виолончели с оркестром «Шеломо» Эрнста Блоха и песни Владимира Высоцкого.
Вход на выставку платный. Билеты можно приобрести в кассах музея.
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