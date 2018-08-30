Новая выставка живописи откроется в Театральном музее имени Алексея Бахрушина

Экспозиция живописи художницы Ирены Кистович откроется в Государственном центральном театральном музее имени Алексея Бахрушина 13 сентября.

— В своих картинах автор передает поиски смысла жизни человека. В произведениях художник осмысливает Ветхий Завет, Библию и другие тексты, — поделились деталями в музее.

На выставке будут играть различные музыкальные произведения, определяющие духовное художественное направление автора картин. Среди них — «Чичестерские псалмы» Леонарда Бернстайна , рапсодия для виолончели с оркестром «Шеломо» Эрнста Блоха и песни Владимира Высоцкого.

Вход на выставку платный. Билеты можно приобрести в кассах музея.