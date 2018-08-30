Ещё
Краткий гид по основным культурным событиям осени вышел в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Краткий гид по основным культурным событиям осени вышел в Подмосковье 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Красочный лифлет «Осень в музеях Подмосковья 2018» отпечатан тиражом 10 тысяч экземпляров по заказу министерства культуры Московской области, говорится в сообщении ведомства.
"Такие лифлеты выпускаются четыре раза в год — к каждому сезону. Главным событием осени станет всероссийская акция «Ночь искусств», которая пройдет 3 ноября", — отмечается в пресс-релизе.
По данным ведомства, в акции примут участие дома культуры, театры и библиотеки. Помимо «Ночи искусств» подмосковные музеи осенью представят и другие программы, с которыми можно ознакомиться в лифлете.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Российские госкомпании отнимут небо и деньги у "Боинга" Лукашенко выразил соболезнования Матвиенко в связи со смертью супруга
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с героями сериала «Маски-шоу»
Откровенные фильмы о молодости и сексуальности
У Еременко и Бондарчук не получался интим4
Олега Ефремова дважды похищали со съёмок
Из-за коньяка Евстигнеев едва не сорвал съёмки13
Видео
00:47
Тизер фильма с Натали Портман появился в Сети
Кино
09:30
Самые эпатажные клипы российских звезд
Концерты
06:44
Пять культовых видеоклипов Майкла Джексона
ТВ
02:04
Премьеры недели: что смотреть в первые выходные осени
Кино
02:04
Что смотреть в кино с 30 августа
Кино
02:56
У Еременко и Бондарчук не получался интим
Кино
12:59
Мультяшки, которых признали секс-символами
Кино
05:16
Что стало с актерами сериала «Бедная Настя»
Кино
05:00
Ленты, где подростков сыграли взрослые актёры
Кино
11:28
Спецэффекты, которые сильно изменили актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение