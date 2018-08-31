Пьеса «Наедине со всеми» А. Гельмана снова поставлена в Пекине

Пекин, 31 августа / Синьхуа / — На сцене Пекинского экспериментального театра народного искусства с 31 августа снова идет пьеса советского драматурга Александра Гельмана «Наедине со всеми». Произведение рассказывает о влиянии неожиданных событий на отношения в отдельно взятой семье.

"Наедине со всеми" — четвертое произведение А. Гельмана. Пьеса была написана в 1980 году и стала принципиально важным трудом в его творческой карьере.

Пьеса в редакции Пекинского экспериментального театра народного искусства была впервые представлена в Пекине в сентябре 2017 года. По словам режиссера Гу Вэя, «это комедия высокого уровня, в которой сквозь обыкновенные обстоятельства проступает юмор и смешливость». —0—