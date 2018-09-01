Культурная программа на осень в Нижнем Новгороде 

Фестивали Пока погода продолжает нас радовать теплом, организаторы молодежного фестиваля «Высота» (12+) призывают горожан 1 сентября выйти на улицу. Заняться спортом, боевыми искусствами, йогой и танцами поможет «Здоровая нация». Получить новые знания предлагают в лектории, познакомиться с писателями и драматургом, поговорить о современной литературе с участниками областного «Слёта молодых литераторов». А в промежутках между перенасыщенными по плотности мероприятиями, можно послушать нижегородских музыкантов на главной площади города. Вход свободный! Фото: предоставлено организаторами фестиваля Итак, с 11:00 стартует крупнейший молодежный фестиваль, объединяющий три популярные площадки: площадь Минина и Пожарского, Александровский сад и Арсенал. «Будь на „Высоте“!», — таков слоган события, проходящего в верхней части города — в самом его центре. Хэдлайнером вечера станет группа «Каста» на главной сцене в 21:00. Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты мастеров» пройдёт в Нижнем Новгороде 1 и 2 сентября на Нижневолжской набережной и улице Рождественской. Главный символ фестиваля — ладья, плывущая по реке. Программа подготовлена обширная. Музыка, театры, танцы, мастер-классы, арт-объекты, гастрономические кулинарные шоу, еда от лучших ресторанов города, детскую анимацию, игры и соревнования. Приглашаются все желающие! Выставки Музей Приокского района приглашает на выставку «По стене плывет картина» молодого художника Марии Плеховой 2 сентября в 17:00. Работы автора отличает лёгкость, простота и свежесть восприятия окружающего мира — их нельзя объединить какой-то одной темой. Вход свободный. 6 сентября в Нижегородском выставочном комплексе откроется выставка Народного художника РФ Василия Нестеренко «О, Русская Земля!». Начало вернисажа в 16:00. Партнёрский проект приурочен ко дню Москвы, традиционно отмечаемому в начале сентября. На выставке будет представлено 45 монументальных полотен на исторические темы и портреты. В творчестве автора большое значение уделено теме православия. Его работы сохраняют классические традиции, несут зрителю красоту и доброту, впечатляя, прежде всего, масштабом картин. До 7 октября будет возможность познакомиться с колоритной живописью. Фото: пресс служба НГВК Музейно-выставочный центр «Микула» приглашает 21-22 сентября на лекции Анны Семененко (Санкт-Петербург) с презентацией и дегустацией ароматов. Незримо прокатиться на машине времени приглашают нижегородцев во время знакомства с курсом истории ароматов и тремя направлениями современной парфюмерии. Фото: пресс-служба Центра «Микула» Духи как украшение — «вечерние», «люксовые» (от слова luxury, то есть «роскошь»), дают ощущение респектабельности, уверенности в себе. Их задача — производить впечатление на других. Второйтип — духи «на каждый день». Их предназначение быть малозаметными, не раздражая общество. Третьи — «странные» ароматы, направление появилось около 20 лет назад. За границей их называют «TO FUN», а в России — парфюмерный натурализм (естественные запахи, окружающие нас — без прикрас). Инсталляция Стаса Багса. Фото: пресс-служба FUTURO В галерее современного искусства FUTURO на улице Рождественской 8 сентября в 19:00 откроется выставка Стаса Багса «ДАЙВИНГ КЛУБ „ДЕЛЬФИН“» (скульптура, живопись, инсталляции). Погрузиться в зловеще-фантастическую атмосферу с погружением в пучину времени на вернисаже не получится. Это будет день рождения автора, поэтому организаторы приготовят торт, шары и танцы. Выставка будет работать до 17 октября. Напомним, по средам вход свободный. Фото: пресс-служба ГЦСИ Арсенал 11 сентября в Центре современного искусства Арсенал в 19:00 откроются сразу две выставки. Напомним, на вернисаж и каждую среду посещение свободное. Выставка в рамках программы «Графический кабинет» — «НЕТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ. Московская студия шелкографии, 1990-е» (12+), при поддержке Российской академии художеств. До 2 декабря можнобудет увидеть графические листы и серии, работы в формате книги художника, постеры, а также документальные материалы: фотографии, видеоролики, выставочные каталоги и рецензии. Экспонаты из коллекции первой отечественной шелкографической студии, созданной специально для художественных целей. Вторая выставка «Нетрафаретная печать. Московская студия шелкографии,1990-е» (12+)— проект, придуманный четырьмя художниками Юрием Альбертом, Паруйром Давтяном, Виктором Скерсисом и Андреем Филипповым, сформировался в артель «Царь горы». Ироничное современное переосмысление современной живописи предстанет в более чем 40 концептуальных работах творческого объединения. Фото: пресс-служба ГЦСИ Арсенал Наконец, третья выставка — «Соседи» (12+). Молодые художники из нижегородского клуба «Вместе» представят варианты модернизации подъезда многоквартирного дома, чтобы показать, как можно избежать однообразного уныния типовых многоэтажек. В течение года в Арсенале работали мастерские: художественная, театральная, танцевальная, которые объединили активных людей с общими творческими интересами. Совместная работа расширила круг их общения, позволила творить на языке современного искусства, наполнила жизнь сообщества новыми смыслами. Фото: ГЦСИ «Арсенал» С 21 по 23 сентября вновь в Нижний Новгород приедут ведущие российские издательства с книжными новинками. Ярмарка-продажа развернётся на первом этаже. В рамках фестиваля текстов об искусстве «Вазари» в Арсенале состоятся встречи, показы, презентации, обсуждения на актуальные темы культуры, круглый стол музейных специалистов, а также главное музыкальное событие -лекция с оркестром «АрвоПярт в зеркале ХХ века» в исполнении музыковеда Светланы Савенко и камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». Вход свободный. Музыка Нижегородский русский народный оркестр первым открывает сезон 9 сентября в 17:00. Концерт «Оркестр и его солисты» прозвучит в Музее Усадьба Рукавишниковых. В программе прозвучат оригинальные произведения современных композиторов и русская классика для солирующих народных инструментов и оркестра. Фото: vk.com/nn_folk_orchestra Кроме того, оркестр приглашает на семейный концерт-сказку «Василиса Прекрасная» 16 сентября, в рамках детского абонементного сезона «В мир музыки прекрасной идём дорогой сказки». Начало в 12:00. В ЦК «Рекорд» в сопровождении оркестра под управлением дирижера Бориса Схиртладзе сказку представит артистка камерного музыкального театра Марина Гиоргадзе. Новый оркестровый сезон открывает концерт Камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» в Музее Усадьба Рукавишниковых. Фото: www.solistynn.ru 15 сентября в 17:00 впервые солистом и дирижером программы выступит участник симфонического оркестра Мариинского театра Иван Столбов. Кроме того, еще одним солистом выступит нижегородский кларнетист, доцент кафедры деревянных духовых нижегородской консерватории, большой друг оркестра Александр Самарин. Программа концерта состоит из очень разных по стилю и характеру сочинений — это редко звучащие сольные пьесы для одного и двух кларнетов. Фото: Академический симфонический оркестр Продолжая концертную тему, в Нижегородской филармонии сезон откроется 30 сентября в 18:30. Абонемент № 2 «Золотая коллекция» откроет молодой, но известный гость — победитель XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрий Маслеев (фортепьяно). В программе вечера прозвучат рапсодии Равеля, Энеску, Листа, Рахманинова (6+). За дирижёрский пульт встанет художественный руководитель и главный дирижёр оркестра — Александр Скульский. Среди стран мира, где он выступает, в гастрольном графике нашлась редкая возможность выступить в Нижнем Новгороде. Театр Нижегородский театр Драмы откроет 221 сезон премьерой спектакля «Без вины виноватые» (16+) по пьесе А. Островского. Актуальное современное прочтение представит режиссер Кирилл Вытоптови художник-постановщик Нана Абдрашитова. Это произведение — своеобразный гимн закулисной жизни артистов. Персонажи могут «растроиться», объединиться в один или появятся новые. Зрителям нужно быть готовыми к неожиданностям. Фото: Нижегородский театр драмы им. Горького Детский театр «Вера» откроется 19 сентября премьерой по сказкам Горького «Пламя Данко» (12+). Легенды о Данко и Ларре представит режиссер-постановщик и актриса театра Елена Лопухинская. Как обещают, это будет пластический спектакль, наполненный романтизмом и юношеским максимализмом. Художник Андрей Михайлов переместил персонажей в странное пространство. То ли в прошлое, то ли в будущее. Кино 8, 15 и 16 сентября в Арсенале пройдёт фестиваль современного датского кино (18+). Успех датского кино во многом связан с господдержкой, проводимой в 1980е годы, благодаря которой удалось создать сильный национальный кинематограф. По окончании просмотра состоится обсуждение, модератором которого станет Павел Милославский. Фото: ГЦСИ «Арсенал» Программа: 8 сентября, 15:00 «Ключ, дом, зеркало», реж. МикаэльНоэр, 2015, 91 мин. 15 сентября, 15:00 «Час рыси», реж. Сёрен Краг-Якобсен, 2013, 100 мин. 16 сентября, 15:00 Стрелок, реж. Аннетте К. Олесен, 2013, 90 мин.