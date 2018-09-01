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Дмитрий Крымов уходит из «Школы драматического искусства»
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Дмитрий Крымов уходит из «Школы драматического искусства» 

Газета.Ru + ещё 5 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Режиссер Дмитрий Крымов объявил о своем уходе из театра «Школа драматического искусства», где он занимал пост руководителя одной из лабораторий. Данное сообщение опубликовано на сайте Крымова.
Новость дополняется.
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