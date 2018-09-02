В Комсомольске «Зеркало теней» научит горожан творчеству

Проект «Как стать творческой личностью» стартовал в ТЮЗе Комсомольска-на-Амуре, директор театра Бронислав Украинский набирает группы из обычных горожан и обучает их основам театрального искусства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Проект стало возможным воплотить в жизнь после получения гранта от Министерства культуры Хабаровского края в 165 тысяч рублей. Его театр выиграл весной этого года.

Уже, по словам директора, полностью набрана одна группа, к середине сентября их будет уже три. Возраст участников ограничивается планкой в 17 лет, верхней границы нет. Количество участников не ограничено.

— Приходят самые разные люди, разных возрастов, разных профессий, — рассказывает директор Комсомольского-на-Амуре ТЮЗа «Зеркало теней» Бронислав Украинский. — Мы берем всех — было бы желание. У меня сейчас занимается женщина, которой 55 лет, она предприниматель, делает вязанные вещи, есть рабочие, студенты. Моя задача — вселить в людей уверенность что он лидер, творческий человек и может приносить пользу как нашему городу, так и краю. Театр развивает душу, а это то, чего нам сегодня очень не хватает.

Программа занятий составлена самим Брониславом Украинским, исходя из опыта известных театральных деятелей, педагогов и психологов. Людей учат избавляться от комплекса публичных выступлений, обучают правильной речи, чтению стихов, красиво двигаться и прочим элементам, которые могут пригодиться в обычной жизни.

— Я планирую, что этот проект может продолжиться уже в следующем году другим начинанием, — отмечает Бронислав Украинский. — Возможно, всем, кто сейчас пришел на тренинг, будет дана возможность проявить себя на сцене ТЮЗАа в качестве драматургов, режиссеров, актеров, художников по костюмам, художников по свету, просто художников.