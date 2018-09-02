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В рамках «Театральной ночи» уфимцам покажут закулисье театров
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В рамках «Театральной ночи» уфимцам покажут закулисье театров 

ГОРОБЗОР.РУ 3 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Накануне открытия творческих сезонов пройдет культурный проект «Театральная ночь». Праздничный вечер состоится 12 сентября в 18:00. Об этом сообщает администрация города.
По традиции к акции присоединяются все театры республики. Так, в театре «Нур» пройдут различные выставки, мастер-классы и дефиле.
— В рамках нынешней акции театр «Нур» готовит очередную интересную программу. В праздничный вечер гости театра смогут посмотреть выставки закулисных цехов, музейную экспозицию, посетить мастер классы, детскую актерскую площадку. В программу проекта входит дефиле театральных костюмов с афиш прошлых сезонов, — говорится в сообщении.
Также Башкирский театр им. М. Гафури в этом году решил сделать «Кино-театральную ночь» совместно с киностудией «Башкортостан». Акция Башдрамтеатра стартует на площади перед театром в 18.30. Планируется показ фильмов башкирских режиссеров и отрывков из спектаклей, выставка Анатолия Жучкова, интерактивное взаимодействие со зрителями. На Малой сцене покажут спектакль «Я сотворил тебя». Театрализованное представление в Большом зале состоится в 20.00. После этого будет организована открытая читка пьесы.
Русский драматический театр также готовит необычную программу «Морской круиз», которая начнется с 19:00. Об этом сообщила завлит театра Елена Попова.
— В Русском театре готовится представление под названием «Морской круиз». Театр на один вечер превратится в большой лайнер, куда мы пригласим друзей и отправимся с ними в путешествие по новому театральному сезону, — рассказала она.
Напомним, «Театральная ночь» — это ежегодный культурный проект, знаменующий приближение открытия театрального сезона по всей республике. В культурной акции участвуют все театральные коллективы республики и Уфы.
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