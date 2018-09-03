День города, книжная ярмарка и музыкальный фестиваль: 10 самых интересных событий недели 

К главному событию недели — Дню города Москвы, который в этом году пройдет 8 и 9 сентября, можно начинать готовиться уже с понедельника: собрать большую компанию, посмотреть программу и наметить маршрут.
А чтобы ждать праздник было веселее, в течение недели можно посетить и другие культурные мероприятия, которые тоже подарят незабываемые впечатления и открытия. Итак, посмотрим, что тут у нас…
Театр под открытым небом
Дата: 8 и 9 сентября
Время: 10:00–22:00 Место: Манежная площадь, праздничные площадки в спортивном комплексе «Лужники»
Возрастное ограничение: 0+
Что может быть лучше, чем уличный спектакль в теплые сентябрьские выходные? Только много уличных спектаклей! Ярких, неожиданных, разнообразных!
8 и 9 сентября на Манежную площадь и концертные площадки «Лужниках» придет настоящая театральная феерия. Москвичам и туристам покажут 54 уличных спектакля и шоу. Их представят девять театров из восьми стран — России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня.
В постановках сыграют порядка 200 артистов. В спектакле испанского театра «Фура дель Бауш» примут участие десятиметровые фигуры драконов, управляемые c помощью подъемного крана. Барабанщики коллектива «Транс-экспресс» из Франции исполнят свои мелодии на высоте 70 метров.
Испанский театр «Ксаркса» покажет фаер— и пиротехническое шоу «Огонь моря». В представлении тайваньского коллектива «Ю» соединятся техники медитации и китайской гимнастики тайчи, хореография и игра на ударных инструментах.
Артисты южнокорейской труппы «Модерн Тейбл» через танец расскажут о проблемах современного общества.
Коллектив музыкантов из Бразилии «Фуриоза» исполнит национальную музыку, а московский оркестр «Пакава Ить» сыграет на духовых инструментах. Послушать игру на гитаре можно будет в исполнении британско-испанского коллектива «Оле». А 20 «Танцующих муз» — так называется французский оркестр — исполнят популярные песни в разных стилях — от джаза до рэпа.
Музыкальные открытия
Дата: 9 сентября
Время: 16:00–23:00 Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)
Возрастное ограничение: 0+
Открывать музыкальный сезон отправляйтесь на фестиваль Fields. Здесь удастся послушать композиции, редко звучащие на радио и не попадающие в хит-парады. На одной сцене выступят артисты из Египта, США и России.
Гостей ждет настоящий музыкальный фьюжен. Здесь фолк зазвучит вместе с рейвом, стадионный рок сыграют на игрушечных инструментах, электронную музыку исполнят в интерпретации академистов, а техно — на ударной установке из 60 барабанов.
В фестивале участвуют Islam Chipsy и EEK (Египет), Laraaji (США), а также российские музыканты Никита Забелин и Петр Термен, АДМИ, Fogh Depot и Kymatic.
Встречаемся в Парке Горького 9 сентября.
…и наслаждение классикой
Дата: 4 сентября
Время: 19:00–21:30 Место: Большой зал Московской консерватории (Большая Никитская улица, дом 13/6)
Возрастное ограничение: 6+
А в Большом зале Московской консерватории пройдет торжественный гала-концерт классической музыки.
В первом отделении выступят солисты-инструменталисты Борис Андрианов (виолончель), Лукас Генюшас (фортепиано), Павел Милюков (скрипка) и Владислав Лаврик (труба).
Во втором зрители услышат государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижировать которым будет Александр Соловьев. Сольные скрипичные партии исполнят музыканты оркестра Алексей Лундин, Денис Шульгин, Лев Иомдин, Евгений Стембольский и Георгий Цай.
Кстати, посетить концерт можно бесплатно по билетам, которые раздадут при входе за час до начала.
Человек, улетевший в космос из своей комнаты
Дата: 6–9 сентября
Время: 10:00–21:00 Место: Государственная Третьяковская галерея (улица Крымский Вал, дом 10)
Возрастное ограничение: 12+
Где посмотреть большую экспозицию живописных и графических работ современного искусства, а еще инсталляции, макеты, альбомы? В Третьяковке! На выставке «Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех». Это первая в России полноценная ретроспектива художников.
Гости увидят более сотни работ. Центральным экспонатом станет инсталляция 2001 года, давшая название выставке. В ней — поезд, который отбывает от платформы, увозит художественные работы, ставшие частью будущего, а отвергнутые картины остаются лежать на железнодорожных путях.
Также на выставке получится увидеть знаменитую инсталляцию «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985). Она представляет собой комнату в коммунальной квартире, из которой герой вырывается в космос через дыру в потолке. Еще одна всемирно известная инсталляция — «Лабиринт. Альбом моей матери» (1990), изображающая жизнь как бесконечный коридор. Отдельное место займут ранние работы Ильи Кабакова 1960–1970-х годов.
Знакомство с выдающимся современным художником
Дата: 5–9 сентября
Время: 12:00–21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)
Возрастное ограничение: 18+
Продолжить знакомство с современным искусством можно на выставке «О том, что помнишь, позабудь». Гости увидят работы одного из самых интригующих и загадочных российских художников наших дней Уно Моралеса.
Он родился и вырос в Уфе. Первые скетчи, выполненные в технике пиксельной графики, художник опубликовал в сети конце 2000-х и моментально стал известным в блогах, на форумах и в социальных сетях. Также стремительно он завоевал признание и в зарубежном комикс-сообществе. А 2017 году прошла первая выставка Уно Моралеса, которая принесла ему место в рейтинге выдающихся современных художников, дизайнеров и визионеров из Восточной Европы New East 100.
В работах автора мистическая атмосфера сочетается с антуражем перестройки, стилистикой видеоигр и японских комиксов (манга). Сюжеты его серий отсылают к детским страшилкам с узнаваемыми атрибутами массовой культуры 1980–1990-х годов.
Выставка откроется 5 сентября в «Мультимедиа-арт-музее».
История меценатства в Москве
Дата: 7–9 сентября
Время: 10:00–20:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)
Возрастное ограничение: 0+
Известно, что многие картинные галереи, театры, институты, учебные и медицинские учреждения, ставшие на долгие годы неотъемлемой частью московской культуры и научной жизни, были созданы более века назад на средства благотворителей.
Свой вклад в их развитие внесли представители таких известных фамилий, как Алексеевы, Бахрушины, Морозовы, Рукавишниковы, Третьяковы. Узнать о благотворительной деятельности предпринимателей и промышленников конца XIX — начала XX века получится в Музее Москвы на выставке «Московские меценаты и благотворители».
Разговор о сериалах
Дата: 3 сентября
Время: 19:00–20:30 Место: лекторий летнего кинотеатра ВДНХ (проспект Мира, дом 119с)
Возрастное ограничение: 0+
Сериал «Теория большого взрыва» подходит к концу, пришло время узнать, что будет после него. Разобраться в современных сериалах поможет философ и киновед Александр Павлов. В рамках лекции «Подошел ли к концу большой сериальный взрыв» он расскажет, как изменились телешоу со времен «Игры престолов» и «Карточного домика» и в каком направлении развиваются сейчас.
Пятница с Винсентом Вегой и Джулсом Винфилдом
Дата: 7 сентября
Время: 19:30–22:00 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109)
Возрастное ограничение: 18+
Посмотрим классику от Квентина Тарантино на большом экране, к тому же в оригинале с русскими субтитрами. Специальный показ «Криминального чтива» пройдет в кинотеатре «Космос».
Философские беседы бандитов, истории наркодиллеров, убийц и их красивых жен, любимые артисты и знаменитые саундтреки — отличная программа в конце рабочей недели.
Книжные новинки
Дата: 5–9 сентября
Время: 10:00–22:00 Место: павильон № 75 ВДНХ (проспект Мира, дом 119)
Возрастное ограничение: 0+
Московская международная книжная выставка-ярмарка в этом году будет посвящена детской литературе.
Для посетителей будут работать разделы «Художественная литература», «Учебная и образовательная литература», «Литература Non Fiction», «Детская литература» и «Пространство иностранных гостей выставки».
Кроме того, на выставке будут представлены экспозиция региональных издательств, пространство детского творчества и многое другое. Здесь можно будет не только купить книги, но и послушать лекции, а также посетить другие мероприятия.
Полная программа выставки-ярмарки размещена на сайте.
Спектакль-променад
Дата: 8 сентября
Время: 19:00–21:00 Место: Дом-музей Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1)
Возрастное ограничение: 6+
Любите ли вы творческие эксперименты так, как актриса Алиса Гребенщикова? Однажды ее так впечатлили дневниковые записи поэтессы Марины Цветаевой и воспоминания ее близких Анастасии Цветаевой, Сергея и Ариадны Эфрон и их друзей, что она решила создать на их основе театральную постановку «Дом» — дань уважения ко дню памяти поэтессы (31 августа). А чтобы зритель испытал такие же сильные чувства, как она, Алиса придумала действо с погружением в материал, или спектакль-променад.
Зрители смогут стать свидетелями жизни дома Марины Цветаевой в разные годы. Они увидят квартиру поэта, погуляют по комнатам и встретят хозяев, роли которых исполнят актеры московских театров.
Роли в спектакле исполнят Елена Шевченко, Сергей Каплунов, Алиса Гребенщикова и другие.