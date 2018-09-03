День города, книжная ярмарка и музыкальный фестиваль: 10 самых интересных событий недели

К главному событию недели — Дню города Москвы, который в этом году пройдет 8 и 9 сентября, можно начинать готовиться уже с понедельника: собрать большую компанию, посмотреть программу и наметить маршрут.

А чтобы ждать праздник было веселее, в течение недели можно посетить и другие культурные мероприятия, которые тоже подарят незабываемые впечатления и открытия. Итак, посмотрим, что тут у нас…

Театр под открытым небом

Дата: 8 и 9 сентября

Время: 10:00–22:00 Место: Манежная площадь, праздничные площадки в спортивном комплексе «Лужники»

Возрастное ограничение: 0+

Что может быть лучше, чем уличный спектакль в теплые сентябрьские выходные? Только много уличных спектаклей! Ярких, неожиданных, разнообразных!

8 и 9 сентября на Манежную площадь и концертные площадки «Лужниках» придет настоящая театральная феерия. Москвичам и туристам покажут 54 уличных спектакля и шоу. Их представят девять театров из восьми стран — России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня.

В постановках сыграют порядка 200 артистов. В спектакле испанского театра «Фура дель Бауш» примут участие десятиметровые фигуры драконов, управляемые c помощью подъемного крана. Барабанщики коллектива «Транс-экспресс» из Франции исполнят свои мелодии на высоте 70 метров.

Испанский театр «Ксаркса» покажет фаер— и пиротехническое шоу «Огонь моря». В представлении тайваньского коллектива «Ю» соединятся техники медитации и китайской гимнастики тайчи, хореография и игра на ударных инструментах.

Артисты южнокорейской труппы «Модерн Тейбл» через танец расскажут о проблемах современного общества.

Коллектив музыкантов из Бразилии «Фуриоза» исполнит национальную музыку, а московский оркестр «Пакава Ить» сыграет на духовых инструментах. Послушать игру на гитаре можно будет в исполнении британско-испанского коллектива «Оле». А 20 «Танцующих муз» — так называется французский оркестр — исполнят популярные песни в разных стилях — от джаза до рэпа.

Музыкальные открытия

Дата: 9 сентября

Время: 16:00–23:00 Место: Парк Горького (улица Крымский Вал, дом 9)

Возрастное ограничение: 0+

Открывать музыкальный сезон отправляйтесь на фестиваль Fields. Здесь удастся послушать композиции, редко звучащие на радио и не попадающие в хит-парады. На одной сцене выступят артисты из Египта, США и России.

Гостей ждет настоящий музыкальный фьюжен. Здесь фолк зазвучит вместе с рейвом, стадионный рок сыграют на игрушечных инструментах, электронную музыку исполнят в интерпретации академистов, а техно — на ударной установке из 60 барабанов.

В фестивале участвуют Islam Chipsy и EEK (Египет), Laraaji (США), а также российские музыканты Никита Забелин и Петр Термен , АДМИ, Fogh Depot и Kymatic.

Встречаемся в Парке Горького 9 сентября.

…и наслаждение классикой

Дата: 4 сентября

Время: 19:00–21:30 Место: Большой зал Московской консерватории (Большая Никитская улица, дом 13/6)

Возрастное ограничение: 6+

А в Большом зале Московской консерватории пройдет торжественный гала-концерт классической музыки.

Кстати, посетить концерт можно бесплатно по билетам, которые раздадут при входе за час до начала.

Человек, улетевший в космос из своей комнаты

Дата: 6–9 сентября

Время: 10:00–21:00 Место: Государственная Третьяковская галерея (улица Крымский Вал, дом 10)

Возрастное ограничение: 12+

Где посмотреть большую экспозицию живописных и графических работ современного искусства, а еще инсталляции, макеты, альбомы? В Третьяковке! На выставке « Илья Эмилия Кабаковы . В будущее возьмут не всех». Это первая в России полноценная ретроспектива художников.

Гости увидят более сотни работ. Центральным экспонатом станет инсталляция 2001 года, давшая название выставке. В ней — поезд, который отбывает от платформы, увозит художественные работы, ставшие частью будущего, а отвергнутые картины остаются лежать на железнодорожных путях.

Также на выставке получится увидеть знаменитую инсталляцию «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985). Она представляет собой комнату в коммунальной квартире, из которой герой вырывается в космос через дыру в потолке. Еще одна всемирно известная инсталляция — «Лабиринт. Альбом моей матери» (1990), изображающая жизнь как бесконечный коридор. Отдельное место займут ранние работы Ильи Кабакова 1960–1970-х годов.

Знакомство с выдающимся современным художником

Дата: 5–9 сентября

Время: 12:00–21:00 Место: «Мультимедиа-арт-музей» (улица Остоженка, дом 16)

Возрастное ограничение: 18+

Продолжить знакомство с современным искусством можно на выставке «О том, что помнишь, позабудь». Гости увидят работы одного из самых интригующих и загадочных российских художников наших дней Уно Моралеса.

Он родился и вырос в Уфе. Первые скетчи, выполненные в технике пиксельной графики, художник опубликовал в сети конце 2000-х и моментально стал известным в блогах, на форумах и в социальных сетях. Также стремительно он завоевал признание и в зарубежном комикс-сообществе. А 2017 году прошла первая выставка Уно Моралеса, которая принесла ему место в рейтинге выдающихся современных художников, дизайнеров и визионеров из Восточной Европы New East 100.

В работах автора мистическая атмосфера сочетается с антуражем перестройки, стилистикой видеоигр и японских комиксов (манга). Сюжеты его серий отсылают к детским страшилкам с узнаваемыми атрибутами массовой культуры 1980–1990-х годов.

Выставка откроется 5 сентября в «Мультимедиа-арт-музее».

История меценатства в Москве

Дата: 7–9 сентября

Время: 10:00–20:00 Место: Музей Москвы (Зубовский бульвар, дом 2)

Возрастное ограничение: 0+

Известно, что многие картинные галереи, театры, институты, учебные и медицинские учреждения, ставшие на долгие годы неотъемлемой частью московской культуры и научной жизни, были созданы более века назад на средства благотворителей.

Свой вклад в их развитие внесли представители таких известных фамилий, как Алексеевы, Бахрушины, Морозовы, Рукавишниковы, Третьяковы. Узнать о благотворительной деятельности предпринимателей и промышленников конца XIX — начала XX века получится в Музее Москвы на выставке «Московские меценаты и благотворители».

Разговор о сериалах

Дата: 3 сентября

Время: 19:00–20:30 Место: лекторий летнего кинотеатра ВДНХ (проспект Мира, дом 119с)

Возрастное ограничение: 0+

Сериал «Теория большого взрыва» подходит к концу, пришло время узнать, что будет после него. Разобраться в современных сериалах поможет философ и киновед Александр Павлов . В рамках лекции «Подошел ли к концу большой сериальный взрыв» он расскажет, как изменились телешоу со времен «Игры престолов» и «Карточного домика» и в каком направлении развиваются сейчас.

Пятница с Винсентом Вегой и Джулсом Винфилдом

Дата: 7 сентября

Время: 19:30–22:00 Место: кинотеатр «Космос» (проспект Мира, дом 109)

Возрастное ограничение: 18+

Посмотрим классику от Квентина Тарантино на большом экране, к тому же в оригинале с русскими субтитрами. Специальный показ «Криминального чтива» пройдет в кинотеатре «Космос».

Философские беседы бандитов, истории наркодиллеров, убийц и их красивых жен, любимые артисты и знаменитые саундтреки — отличная программа в конце рабочей недели.

Книжные новинки

Дата: 5–9 сентября

Время: 10:00–22:00 Место: павильон № 75 ВДНХ (проспект Мира, дом 119)

Возрастное ограничение: 0+

Московская международная книжная выставка-ярмарка в этом году будет посвящена детской литературе.

Для посетителей будут работать разделы «Художественная литература», «Учебная и образовательная литература», «Литература Non Fiction», «Детская литература» и «Пространство иностранных гостей выставки».

Кроме того, на выставке будут представлены экспозиция региональных издательств, пространство детского творчества и многое другое. Здесь можно будет не только купить книги, но и послушать лекции, а также посетить другие мероприятия.

Полная программа выставки-ярмарки размещена на сайте.

Спектакль-променад

Дата: 8 сентября

Возрастное ограничение: 6+

Сергея и Любите ли вы творческие эксперименты так, как актриса Алиса Гребенщикова ? Однажды ее так впечатлили дневниковые записи поэтессы Марины Цветаевой и воспоминания ее близких Анастасии Цветаевой Ариадны Эфрон и их друзей, что она решила создать на их основе театральную постановку «Дом» — дань уважения ко дню памяти поэтессы (31 августа). А чтобы зритель испытал такие же сильные чувства, как она, Алиса придумала действо с погружением в материал, или спектакль-променад.

Зрители смогут стать свидетелями жизни дома Марины Цветаевой в разные годы. Они увидят квартиру поэта, погуляют по комнатам и встретят хозяев, роли которых исполнят актеры московских театров.