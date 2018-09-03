Из нового Музея кукол в Москве до 8 сентября можно бесплатно отправить памятную открытку

Посетители Музея кукол в здании театра «Русская песня» до 8 сентября могут бесплатно отправить коллекционную открытку своим родным и близким, говорится в сообщении пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «сии».

«В день открытия Музея кукол в здании театра «Русская песня» в фойе начал работать мобильный пункт почтовой связи . К мероприятию «Почта России» и театр «Русская песня» подготовили и выпустили серию красочных почтовых карточек», — говорится в сообщении.

Также в день открытия Музея кукол «Почта России» передала в коллекцию фарфоровую фигурку российского почтальона, расписанную под гжель. Это одна из 300 статуэток, выпущенных к 300-летию Московского почтамта. Все фигурки номерные. В коллекцию Музея кукол попал фарфоровый почтальон с номером 111.

В фойе установили фирменный почтовый ящик «Почты России», а также столы с открытками. До 8 сентября посетители могут бесплатно отправить коллекционные открытки своим родным и близким. Почтальон ежедневно будет забирать открытки из ящика.

Совместная акция с «Почтой России» в театре «Русская песня» проводится уже второй раз. В рамках Международной недели письма в октябре 2017 года зрители прямо из театра отправили более 3 тысяч открыток.