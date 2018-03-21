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В казанской гимназии дети перед уроками бегают босиком по снегу
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В казанской гимназии дети перед уроками бегают босиком по снегу 

Казанский Портал 1 час назад
Дети бегают босиком с сентября по июнь. Фото: evening-kazan.ru
В татарской гимназии №2 при КФУ дети бегают босиком по снегу, а потом идут на уроки. Причем бегают они без курток и шапок.
«Самых маленьких в школу провожают родители. Они своими глазами могут посмотреть, чем мы тут до уроков занимаемся. Знаете, какое столпотворение родителей у нас бывает каждое 2 сентября, когда мы в первый раз выводим на пробежку только что набранных первоклашек? Всем любопытно. И все дают согласие на закаливание. Какие родители не хотят, чтобы их дети были здоровыми и жизнерадостными? На моей памяти был только один случай неприязненного отношения», — рассказала «Вечерней Казани» директор гимназии Камария Хамидуллина.
Ученики 1-4 классов бегают босиком по школьному двору с сентября по июнь. Они закаливаются в любую погоду, кроме тех дней, когда столбик термометра опускается ниже -12 °C.
Этой традиции почти 25 лет. Ее заложила Камария Хамидуллина, которая первой разулась и пробежалась перед школой: «Когда я встречаю на улице бывших учеников, уже взрослых и семейных, некоторые мне говорят: Камария Зиннуровна, а мы с детьми босиком бегаем».
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