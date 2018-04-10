Ещё
В Волгограде клещ укусил ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде клещ укусил ребенка 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде медики зафиксировали первый случай обращения за медпомощью по поводу укуса клеща — насекомое атаковало ребенка.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном Управлении Роспотребнадзора, в регионе стартовал эпидсезон инфекций, передающихся этими насекомыми. Местным жителям напоминают, что в Волгоградской области функционируют природные очаги таких инфекций, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия.
Специалисты в ближайшее время начнут обрабатывать от клещей места массового отдыха, территории летних оздоровительных учреждений, загородных предприятий общепита, кладбища, места хозяйственной деятельности, а также пастбища.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградка удостоилась «Материнской славы» за заслуги в воспитании 5 детей Юные волгоградцы увидят спектакли Владимирского театра кукол Волгоградцев приглашают 30 декабря на парад Дедов Морозов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел новый клип Ольги Бузовой48
У советских женщин были свои секс-символы26
Три новых сериала апреля
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Необычные фильмы об отношениях отцов и детей
Видео
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение