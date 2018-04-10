В Волгограде клещ укусил ребенка

В Волгограде медики зафиксировали первый случай обращения за медпомощью по поводу укуса клеща — насекомое атаковало ребенка.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областном Управлении Роспотребнадзора, в регионе стартовал эпидсезон инфекций, передающихся этими насекомыми. Местным жителям напоминают, что в Волгоградской области функционируют природные очаги таких инфекций, как Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовый клещевой боррелиоз и туляремия.

Специалисты в ближайшее время начнут обрабатывать от клещей места массового отдыха, территории летних оздоровительных учреждений, загородных предприятий общепита, кладбища, места хозяйственной деятельности, а также пастбища.