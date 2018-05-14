В Москве организовали выездной летний отдых для более 100 тыс. детей

Правительство Москвы организовало выездной летний отдых для более 100 тысяч детей, сообщил в понедельник журналистам руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский

«В этом году будет организован выездной летний отдых для более чем 100 тысяч ребят. При чем Москва стабильно обеспечивает число бесплатных мест для летнего детского отдыха, какие бы не были экономические обстоятельства», — сказал Кибовский.

Он отметил, что с 2015 года 97% путевок для отдыха детей оформляются в электронном формате. В этом году 34,11 тысячи детей и сопровождающих и лиц получили бесплатные путевки для отдыха и оздоровления. 19,41 тысячи семей выбрали сертификаты.

По словам руководителя департамента, в этом году в два раза выросло число людей, которые решили получить сертификаты на 30 тысяч рублей вместо путевки для ребенка и самостоятельно организовать отдых.

«Восемь тысяч детей спортсменов пройдут дополнительную летнюю спортивную подготовку в рамках тренировочных сборов. Еще 44 тысячи ребят отдохнут в оздоровительных лагерях по линии Московской федерации профсоюзов и еще 3 тысячи семей смогут получить компенсацию за самостоятельную организацию после отдыха», — добавил Кибовский.