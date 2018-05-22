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Более 28 тыс. жителей Подмосковья впервые посетили Центры здоровья в январе-апреле
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Более 28 тыс. жителей Подмосковья впервые посетили Центры здоровья в январе-апреле 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Более 28 тыс. жителей Подмосковья впервые посетили Центры здоровья в январе-апреле 2018 г., сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.
«За четыре месяца 2018 г. в Центры здоровья Московской области за консультацией первично обратились порядка 28,5 тыс. жителей региона, из которых более 22 тыс. взрослых и почти 6 тыс. детей», — приводятся в сообщении слова О. Забраловой. Она уточнила, что по итогам обследования в Центрах здоровья для взрослого населения у 75% пациентов выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в Центрах здоровья для детей — у 53% обратившихся. В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что в Подмосковье большое внимание уделяется не только лечению пациентов, но и профилактике заболеваний, популяризации здорового образа жизни. «Пациенты, у которых во время обследования в Центрах здоровья были выявлены факторы риска, направляются в школы здоровья, где их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни. За четыре месяца этого года там уже прошли обучение более 28 тыс. человек, из которых 12 тыс. — дети», — пояснил министр. Сегодня в Московской области работают 36 Центров здоровья: 28 — для взрослых и восемь — для детей. Специалисты Центров дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также проводят комплексное обследование.
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