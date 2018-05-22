Более 28 тыс. жителей Подмосковья впервые посетили Центры здоровья в январе-апреле

Более 28 тыс. жителей Подмосковья впервые посетили Центры здоровья в январе-апреле 2018 г., сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.