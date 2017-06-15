«Утиные истории» получили новую музыкальную тему и дату релиза

Компания Disney опубликовала на YouTube обновленную музыкальную заставку мультсериала «Утиные истории».

В подписи к видео создатели также объявили дату выхода перезапуска. Новые эпизоды выйдут 12 августа в формате 24-часового телефильма. Затем, 23 сентября, выйдут еще две новых серии.

В проекте появятся прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак , летчик Зигзаг Маккряк, заклятый враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс. Скруджа Макдака озвучит актер Дэвид Теннант

Оригинальные «Утиные истории» выходили с 1987 по 1990 годы. Всего вышло 100 серий и полнометражный мультфильм под названием «Утиные истории: Заветная лампа».