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«Утиные истории» получили новую музыкальную тему и дату релиза
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«Утиные истории» получили новую музыкальную тему и дату релиза 

Lenta.ru 15 июня 2017
Компания Disney опубликовала на YouTube обновленную музыкальную заставку мультсериала «Утиные истории».
В подписи к видео создатели также объявили дату выхода перезапуска. Новые эпизоды выйдут 12 августа в формате 24-часового телефильма. Затем, 23 сентября, выйдут еще две новых серии.
В проекте появятся прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, заклятый враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда братьев Гавс. Скруджа Макдака озвучит актер Дэвид Теннант.
Оригинальные «Утиные истории» выходили с 1987 по 1990 годы. Всего вышло 100 серий и полнометражный мультфильм под названием «Утиные истории: Заветная лампа».
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