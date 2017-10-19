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Трейлер нового мультфильма «Чудо-Юдо»
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Трейлер нового мультфильма «Чудо-Юдо» 

Tlum.ru 19 октября 2017
В Интернете появился трейлер нового российского мультфильма «Чудо-Юдо», который выйдет в прокат в новогодние каникулы. И выглядит он не очень оригинально и хорошо, а если вспомнить, что в эти же даты в кино будут идти очередные «Богатыри», то шансов на успех станет еще меньше.
Очередная русская сказка про Ваньку да Варвару (другая сказка с теми же именами стоит большего внимания). Тут Иван-царевич влюбляется в царевну, и чтобы заполучить ее — надо убить Чудо-Юдо. Но Чудо-Юдо оказывается вовсе не страшным трехголовым драконом, а милым маленьким дракончиком с всего одной головой. И Ваня не убивает его, а берет с собой на поиски пропавшей царевны.
Озвучивать мультик будут Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталья Медведева, Федор Добронравов и другие.
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