О мультфильме «Дикие предки»

Жанр: мультфильм

Страна: Великобритания, Франция

Год: 2018

Режиссёр: Ник Парк

Продюсеры: Питер Лорд, Ник Парк, Дэвид Спрокстон

Сценаристы: Марк Бертон, Джеймс Хиггинсон, Джон О’Фэррелл

Оператор: Чарльз Коппинг, Дэйв Алекс Риддетт, Пол Смит

Художники: Ричард Эдмундс, Мэтт Перри

Монтаж: Сим Эван-Джонс

Кто снимался в фильме «Дикие предки»:

Сюжет фильма «Дикие предки»

У пещерных людей были свои законы и проблемы, но все шло по заведенному порядку, пока на смену каменному веку не пришел бронзовый. Одно из племен сталкивается с более прогрессивным, доселе невиданным противником и пытается отстоять свое право на жизнь. Только противник сильнее, умнее и обладает чем-то большим, чем простое копье, а его цель — присвоить себе новые территории. Попав в плен, житель племени по имени Даг бросает вызов врагу, доверив спортивному поединку решить судьбу рода. На помощь Дагу приходит его лучший друг Хоноб и новая знакомая — Гуна. Цена проигрыша высока, и герои пытаются объединить все племя в борьбе с захватчиками, чтобы сохранить родные земли и не жить в рабстве.

Интересные факты о фильме «Дикие предки»:

Для режиссера фильм является первым личным проектом, ранее он был одним из авторов картин «Побег из курятника» и «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»;

Для актрисы Мэйси Уильямс фильм стал дебютом озвучки в полнометражном кино;

Ранее Марк Уильямс и Тимоти Сполл встречались на съемках фильмов о Гарри Поттере

За основу сценария взят рассказ самого режиссера;

Картина была создана в технике пластилиновой анимации.