О мультфильме «Дикие предки» 

- Жанр: мультфильм
- Страна: Великобритания, Франция
- Год: 2018
- Режиссёр: Ник Парк
- Продюсеры: Питер Лорд, Ник Парк, Дэвид Спрокстон
- Сценаристы: Марк Бертон, Джеймс Хиггинсон, Джон О’Фэррелл
- Оператор: Чарльз Коппинг, Дэйв Алекс Риддетт, Пол Смит
- Художники: Ричард Эдмундс, Мэтт Перри
- Монтаж: Сим Эван-Джонс
Кто снимался в фильме «Дикие предки»:
Том Хиддлстон, Эдди Редмэйн, Мэйси Уильямс, Мириам Маргулис, Ричард Айоади, Тимоти Сполл, Марк Уильямс, Роб Брайдон, Кайван Новак, Джонни Вегас
Сюжет фильма «Дикие предки»
У пещерных людей были свои законы и проблемы, но все шло по заведенному порядку, пока на смену каменному веку не пришел бронзовый. Одно из племен сталкивается с более прогрессивным, доселе невиданным противником и пытается отстоять свое право на жизнь. Только противник сильнее, умнее и обладает чем-то большим, чем простое копье, а его цель — присвоить себе новые территории. Попав в плен, житель племени по имени Даг бросает вызов врагу, доверив спортивному поединку решить судьбу рода. На помощь Дагу приходит его лучший друг Хоноб и новая знакомая — Гуна. Цена проигрыша высока, и герои пытаются объединить все племя в борьбе с захватчиками, чтобы сохранить родные земли и не жить в рабстве.
Интересные факты о фильме «Дикие предки»:
Для режиссера фильм является первым личным проектом, ранее он был одним из авторов картин «Побег из курятника» и «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня»;
Для актрисы Мэйси Уильямс фильм стал дебютом озвучки в полнометражном кино;
Ранее Марк Уильямс и Тимоти Сполл встречались на съемках фильмов о Гарри Поттере;
За основу сценария взят рассказ самого режиссера;
Картина была создана в технике пластилиновой анимации.