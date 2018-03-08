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В мегаполисе снег слетел с крыши и обрушился на коляску
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В мегаполисе снег слетел с крыши и обрушился на коляску 

АиФ-Новосибирск 8 марта 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирске упавшая с крыши глыба снега упала на детскую коляску. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».
К счастью, в момент происшествия в коляске не находился ребенок.
Инцидент произошел вчера на ОбьГЭСе. 7 марта там на улице Энгельса дом 23 с крыши высотного дома свалился крупный ком снега и засыпал детскую коляску, стоящую около дома. От удара коляска сломалась.
По рассказам очевидцев, отец семейства вынес коляску к подъезду и ожидал, пока мат ьс ребенком выйдут на улицу. В этот момент и произошло падение снега.
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