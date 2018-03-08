В мегаполисе снег слетел с крыши и обрушился на коляску

В Новосибирске упавшая с крыши глыба снега упала на детскую коляску. Об этом сообщает группа «Инцидент. Новосибирск».

К счастью, в момент происшествия в коляске не находился ребенок.

Инцидент произошел вчера на ОбьГЭСе. 7 марта там на улице Энгельса дом 23 с крыши высотного дома свалился крупный ком снега и засыпал детскую коляску, стоящую около дома. От удара коляска сломалась.

По рассказам очевидцев, отец семейства вынес коляску к подъезду и ожидал, пока мат ьс ребенком выйдут на улицу. В этот момент и произошло падение снега.