Программа «Городская среда — территория развития» стартует в «Смене»

Всероссийская образовательная программа, направленная на обучение молодых граждан навыкам участия в создании комфортной городской среды и развитии общественных городских пространств «Городская среда — территория развития» с 7 по 20 марта пройдет в ВДЦ.

В ней примут участие лауреаты и победители конкурса «Идеи, преображающие города». Целью смены является обучение молодых граждан участию в городском планировании и развитии территорий.

Программа включает в себя две общих образовательных сессии, после которых сменовцы поделятся на четыре группы: «Градостроительство», «Архитектура и дизайн городской среды», «Социальное проектирование городской среды», «Компьютерное 3D-моделирование в архитектуре».

В результате работы сменовцы создадут проект и макет «ВДЦ „Смена“ — территория будущего» на основе планировки центра, обустроят общественное пространство, установят арт-объект на территории «Смены». Помимо этого, школьники разработают 3D-модели архитектурных объектов и 15 социальных проектов «Городская среда».