Выходные: куда пойти с детьми в Москве 8-11 марта

Каждую неделю «Ёжик» выбирает лучшие детские события наступающих выходных, которые происходят в Москве. Спектакли, выставки, концерты, фестивали — только самое интересное.

Праздничное творческое дуракаваляние в «Мамином садике»

Самое праздничное занятие из творческого курса «Великаномания, или масштабное дуракаваляние» пройдет в «Мамином садике» 8 марта.

Сначала пол застелют целлофаном, затянут бумагой одну из стен Маминого садика, нальют в ведра краску, предложат всем вооружиться малярными кистями и начать рисовать великанский сад. Дети станут маленькими букашечки-живописцами, а трава и цветы поднимутся в несколько раз выше человеческого роста.

А пока Дивный Сад будет сохнуть, участники напридумывают, нарисуют и вырежут из цветной бумаги много-много огромных бутонов, соцветий, бабочек, стрекоз, кузнечиков. А сделают ручей, протекающий в Саду, и все вместе запустят туда бумажных рыб, лягушек, кувшинок, корабли или подводные лодки (это уж как сложится).

В конце занятия будет фотосессия с мамами и бабушками на фоне Дивного сада. Фестиваль итальянской культуры «Средиземное море. Еда и любовь»

С 9 по 11 марта на Хлебозаводе № 9 пройдет фестиваль-ярмарка «Средиземное море. Еда и любовь». Участников ждут лекции об итальянской кухне и средиземноморской диете, кулинарные мастер-классы и занятия для детей, дегустации и ярмарка.

На фестивале речь пойдет не только о еде (хотя вкусной еды будет много): для всех желающих пройдут открытые уроки итальянского языка, а еще можно будет поиграть в игры на итальянском. Лектор Рена Махмудова, историк искусства из Università degli Studi Roma Tre, прочитает лекцию о Галерее Уффици, Галерее Боргезе и музеях Ватикана.

Каждый день с 11 утра до 9 вечера будет работать ярмарка средиземноморских товаров и детский уголок. Для детей также будут организованы мастер-классы «Делаем маяк» и «Вяжем морские узлы». Воркшоп «8 марта — как это было?» в издательстве «Самокат»

10 марта в офисе издательства «Самокат» будет воркшоп на тему того, откуда возник праздник 8 Марта и почему его называют Международным женским днем.

Дети посмотрят документальные фотографии, обсудят историю женского движения, поразмышляют о его итогах и запишут свои впечатления и комментарии. Работы участников станут частью проекта «Антропология для детей».

Мероприятие подойдет для детей старше 12 лет, увлеченных историей, и родителей, которым интересно не просто отпраздновать гендерный праздник, но понять про него все. Квест и кинопоказ «Мы — Разбойниковы!»

Издательство «Самокат» официально объявляет 9 марта «Днем Разбойниковых». Ребята, которые придут в этот день в издательство, погрузятся в пиратскую атмосферу, отправятся на поиски сокровищ, потанцуют, отведают тянучек и просто повеселятся от души.

Мультфильм „Мэри и ведьмин цветок“ в кинолектории „Пионера“ После квеста детей ждет показ фильма режиссера и сценариста Марьют Комулайнен «Мы — дорожные пираты / Мы — Разбойниковы (2015 г.) по самой известной и самой любимой книге финских детей Сири Колу „Мы — Разбойниковы“, удостоившейся премии Книжного фонда Финляндии.

Новая работа Хиромаса Енэбаяси, ученика Хаяо Миядзаки и некогда самого молодого режиссера студии Ghibli. Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета все внезапно меняется. Черный кот по имени Тиб помогает ей найти волшебный цветок, благодаря которому Мэри получает способность летать на метле. Мэри попадает в Эндор — школу ведьм, где директриса мадам Мамблчук принимает ее за новую (и многообещающую) ученицу.