Дисней опубликовал видео строительства парка

Генеральный директор компании Walt Disney Боб Игер на днях представил видео со строительства парка развлечений «Звездные войны: край Галактики». Он откроется в 2019 году и расположится на территории Диснейленда в Калифорнии. Уже сейчас на видео, снятом с дрона, можно увидеть, как будет устроена вымышленная планету Бату, которую придумали специально для парка.

На территории парка можно будет встретить шагоходы Галактической империи в натуральную величину, а также научиться управлять «Тысячелетним соколом» Хана Соло и поучаствовать в грандиозной битве между Первым орденом и Сопротивлением.