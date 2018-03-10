Ещё
Дисней опубликовал видео строительства парка
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дисней опубликовал видео строительства парка 

Ezhikezhik.ru 10 марта 2018
Генеральный директор компании Walt Disney Боб Игер на днях представил видео со строительства парка развлечений «Звездные войны: край Галактики». Он откроется в 2019 году и расположится на территории Диснейленда в Калифорнии. Уже сейчас на видео, снятом с дрона, можно увидеть, как будет устроена вымышленная планету Бату, которую придумали специально для парка.
На территории парка можно будет встретить шагоходы Галактической империи в натуральную величину, а также научиться управлять «Тысячелетним соколом» Хана Соло и поучаствовать в грандиозной битве между Первым орденом и Сопротивлением.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 17-18 марта Мой ребенок меня бьет и кусает, если чем-то недоволен. Что делать? Почему взять детей на морскую регату по Адриатическому морю – отличная идея
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение