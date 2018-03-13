Камчатка получит на модернизацию детских поликлиник 25 миллионов рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — РИА Новости . Более 25 миллионов рублей дополнительно получит Камчатский край на модернизацию детских поликлиник из резервного фонда правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего на модернизацию детских поликлиник российским регионам будет выделено порядка 10 миллиардов рублей. Камчатка дополнительно получит в этом году 25 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

По информации краевого Минздрава, в прошлом году Камчатка также получила дополнительные средства на развитие детского здравоохранения. Порядка 36 миллионов рублей были выделены из резервного фонда президента РФ: почти 24 миллиона рублей получила детская краевая больница и 12 миллионов рублей были направлены на улучшение материально-технической базы краевого онкологического диспансера.

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