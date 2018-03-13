Ещё
Камчатка получит на модернизацию детских поликлиник 25 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Камчатка получит на модернизацию детских поликлиник 25 миллионов рублей 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — РИА Новости. Более 25 миллионов рублей дополнительно получит Камчатский край на модернизацию детских поликлиник из резервного фонда правительства Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Всего на модернизацию детских поликлиник российским регионам будет выделено порядка 10 миллиардов рублей. Камчатка дополнительно получит в этом году 25 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
По информации краевого Минздрава, в прошлом году Камчатка также получила дополнительные средства на развитие детского здравоохранения. Порядка 36 миллионов рублей были выделены из резервного фонда президента РФ: почти 24 миллиона рублей получила детская краевая больница и 12 миллионов рублей были направлены на улучшение материально-технической базы краевого онкологического диспансера.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
"Союзмультфильм" посвятит новые серии "Простоквашино" памяти Олега Табакова В ЕР попросили проверить работников детских учреждений на наличие судимости Карина С., июль 2011, Саратовская область
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение