В Сургуте завели дело на женщину, выбросившей ребенка в мусорный бак

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости . Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина выбросила ребенка в мусорный бак, она задержана, сообщается в Telegram-канале СК России. "Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено в отношении 28-летней жительницы Сургута", — говорится в сообщении. Согласно информации, 12 марта работники коммунальной службы обнаружили тело младенца в мусорном баке. Следователи задержали подозреваемую. С ней проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.