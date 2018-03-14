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В Сургуте завели дело на женщину, выбросившей ребенка в мусорный бак
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В Сургуте завели дело на женщину, выбросившей ребенка в мусорный бак 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после того, как женщина выбросила ребенка в мусорный бак, она задержана, сообщается в Telegram-канале СК России.
"Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка возбуждено в отношении 28-летней жительницы Сургута", — говорится в сообщении.
Согласно информации, 12 марта работники коммунальной службы обнаружили тело младенца в мусорном баке. Следователи задержали подозреваемую. С ней проводятся следственные действия, назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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