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РЖД запустят услугу отправки малых грузов на 111 вокзалах
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РЖД запустят услугу отправки малых грузов на 111 вокзалах 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Новый Омск
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) до конца марта 2018 года запустит услугу отправки малогабаритных посылок и писем на 111 крупнейших вокзалах. Об этом говорится в сообщении компании.
Отмечается, что вес посылки должен быть не более 30 кг, а сумма трех измерений — не более 180 см. Стоимость посылки будет рассчитывать исходя из веса посылки и конкретного вокзала и составит от 350 рублей.
В частности, возможность отправки появится на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Мурманска, Владимира, Вологды, Новороссийска, Сочи, Самары, Екатеринбурга и др.
К лету 2018 года услуга отправки малых грузов появится еще на 29 вокзальных комплексах: Ртищево, Тамбов, Липецк, Воронеж, Лиски, Грязи-Воронежские, Мичуринск-Уральский, Старый Оскол, Саратов-1, Волгоград-1; Челябинск, Миасс, Кропачево, Магнитогорск, Курган, Оренбург, Бузулук, Орск, Барабинск, Барнаул, Белово, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск-Главный, Омск, Тайга, Томск-1, Прокопьевск, Топки.
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