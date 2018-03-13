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В Перми судебный пристав спасла ребенка от падения с балкона
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В Перми судебный пристав спасла ребенка от падения с балкона 

Федеральная служба судебных приставов 13 марта 2018
По роду своей деятельности судебным приставам нередко приходится сталкиваться с различными ситуациями, в которых необходимо оперативно принимать важные решения, особенно в случаях, когда есть угроза жизни и здоровью детей.
В ходе еженедельного рейда судебный пристав Дзержинского района г. Перми УФССП России по Пермскому краю Дарья Обухова спасла ребенка от безразличного отношения пьяной матери.
Посетить проживающую в общежитии гражданку сотруднице ведомства пришлось в связи с крупной задолженностью за коммунальные услуги. Диалога с женщиной, находившейся в невменяемом состоянии по причине сильнейшего алкогольного опьянения, у судебного пристава не получилось, однако визитом человека в форме заинтересовались соседи должницы. В ходе беседы граждане пояснили, что женщина проживает в комнате вместе с сожителем и 6-летним сыном. Парочка нигде не работает, систематически злоупотребляет спиртными напитками, не утруждая себя заботой о ребенке, который вынужден практически все время находится у неравнодушных соседей. При этом семья поставлена на контроль органов опеки и попечительства как неблагополучная.
С учетом выявленных обстоятельств судебный пристав сделала вывод, что в таких условиях маленький ребенок подвергается опасности, позвонила в полицию и сообщила полученную от соседей информацию. Должница услышала разговор про намечающийся визит инспектора по делам несовершеннолетних, но затуманенный алкоголем разум отказывался до конца понимать происходящее. Посчитав, что сотрудница в форме и есть инспектор ПДН, женщина решила во что бы то ни стало «спасти» мальчика. Она выставила его на незастекленный балконный пролет общежития, полностью покрытый льдом и снегом, и криками начала заставлять его подниматься на этаж выше. Судебный пристав не на шутку испугалась за жизнь и здоровье малыша, находящегося на балконе в легкой одежде, носках и сланцах. Подначиваемый матерью, мальчик пытался подняться по решетчатым лесенкам и чуть не поскользнулся. Мгновенно оценив ситуацию, сотрудница Службы бросилась за ребенком и, уберегая его от падения, завела в теплое помещение. До прибытия сотрудников полиции мальчик и его непутевая родительница находились под пристальным вниманием судебного пристава.
Можно ли доверить воспитание ребенка такой матери — в ближайшее время решат компетентные органы.
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