Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов посетил Краснодар 

Как была сказано на официальной страничке ОНФ в «Фейсбуке», Алексей Викторович Анисимов встретился с волонтерами предвыборного штаба, как доверенное лицо президента и активом Кубанского Общероссийского народного фронта.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее депутат Госдумы, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко предложила разработать в Краснодаре рабочую группу, которая проведет детальный осмотр каждого объекта культурного наследия, а также разработает предложения по их сохранению.