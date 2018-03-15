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Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов посетил Краснодар
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Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов посетил Краснодар 

РИА «ФедералПресс» 15 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как была сказано на официальной страничке ОНФ в «Фейсбуке», Алексей Викторович Анисимов встретился с волонтерами предвыборного штаба, как доверенное лицо президента и активом Кубанского Общероссийского народного фронта.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее депутат Госдумы, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Наталья Костенко предложила разработать в Краснодаре рабочую группу, которая проведет детальный осмотр каждого объекта культурного наследия, а также разработает предложения по их сохранению.
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