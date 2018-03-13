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В селении Новый Батако Северной Осетии открыли детсад на 80 мест
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В селении Новый Батако Северной Осетии открыли детсад на 80 мест 

ТАСС 13 марта 2018
ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. /ТАСС/. Торжественное открытие детсада после капремонта прошло в селении Новый Батако Правобережного района Северной Осетии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.
"Здание детсада 1968 года постройки признали аварийным и закрыли летом прошлого года на ремонт. Сейчас он может принять 80 малышей", — сказал собеседник агентства.
В рамках капремонта в детском саду заменили потолки, крышу, провели воду. Его оснастили необходимой мебелью. На эти цели выделили из республиканского бюджета 3 млн рублей.
В настоящее время в очереди в детские сады в Правобережного района стоят 800 детей.
Как сообщил во вторник глава Северной Осетии Вячеслав Битаров в докладе-послании к парламенту региона, в 2018 году в семи населенных пунктах Северной Осетии построят новые детсады. «Последовательно решается вопрос обеспечения доступности дошкольного образования. В этом году откроются пять новых детских садов, рассчитанные в целом на 760 мест — во Владикавказе, Алагирском, Ирафском и Правобережном районах», — сказал он. Кроме того, построят два детских сада в Пригородном районе и Моздоке.
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