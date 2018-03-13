В селении Новый Батако Северной Осетии открыли детсад на 80 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 марта. / ТАСС /. Торжественное открытие детсада после капремонта прошло в селении Новый Батако Правобережного района Северной Осетии, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе главы и правительства республики.

"Здание детсада 1968 года постройки признали аварийным и закрыли летом прошлого года на ремонт. Сейчас он может принять 80 малышей", — сказал собеседник агентства.

В рамках капремонта в детском саду заменили потолки, крышу, провели воду. Его оснастили необходимой мебелью. На эти цели выделили из республиканского бюджета 3 млн рублей.

В настоящее время в очереди в детские сады в Правобережного района стоят 800 детей.