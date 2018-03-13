Мать заподозрили в убийстве новорожденного в Петербурге

В Петербурге возбуждено уголовное дело против 36-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве новорожденного сына.

По данным следствия, в понедельник, 12 марта, подозреваемая «задушила чулком своего новорожденного сына, после чего, с целью сокрытия преступления, поместила тело ребенка в мусорный бак».

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения, говорится в сообщении на сайте СУ СК по Санкт-Петербургу.

Напомним, в Волгоградской области 26-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве своего девятимесячного ребенка; по данным следствия, женщина продала коляску, задушила ребенка и выбросила его тело в мусорный контейнер.