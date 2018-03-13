Ещё
Мать заподозрили в убийстве новорожденного в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мать заподозрили в убийстве новорожденного в Петербурге 

Деловая газета «Взгляд» 13 марта 2018
Фото: Главный региональный
В Петербурге возбуждено уголовное дело против 36-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве новорожденного сына.
По данным следствия, в понедельник, 12 марта, подозреваемая «задушила чулком своего новорожденного сына, после чего, с целью сокрытия преступления, поместила тело ребенка в мусорный бак».
Возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство». Решается вопрос об аресте подозреваемой и предъявлении ей обвинения, говорится в сообщении на сайте СУ СК по Санкт-Петербургу.
Напомним, в Волгоградской области 26-летнюю местную жительницу заподозрили в убийстве своего девятимесячного ребенка; по данным следствия, женщина продала коляску, задушила ребенка и выбросила его тело в мусорный контейнер.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Евросоюз испугался спиннеров Вынесено наказание воспитательнице, отправившей детсадовцев мыть туалет Режиссер собрался снять «Приключения Электроника» 18+»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение