Забеременевшая от приятеля восьмиклассница из Волгограда родила мальчика

Попавшая в перинатальный центр на 38-й неделе волгоградская школьница родила малыша. 14-летняя восьмиклассница одной из школ на Жилгородке и ее 15-летний приятель стали родителями очаровательного сынишки. Юные мама и папа назвали мальчика Димой.

Как рассказала V1.ru тетя новоиспеченного отца малыша Александра Майорова , ребенок родился весом 3 кг 650 гр. И он, и его мама чувствуют себя хорошо.

— Благо наша юная мамочка встала на учет еще на четвертом месяце, и вся беременность протекала так, как ей и положено. Сейчас мама и малыш находится в перинатальном центре, они чувствуют себя вполне хорошо, роды прошли без осложнений. Спасибо врачам! — поделилась двоюродная бабушка новорожденного. — Они уже готовы к выписке, но дело в том, что мама нашего малыша — несовершеннолетняя. И опекунство на Диму сейчас оформляет бабушка (мать девочки). Документы и свидетельство о рождении уже переданы в органы опеки. Ждем, когда все будет оформлено.

Родственники признаются, что о свадьбе и совместной жизни школьников пока говорить рано. При этом родители всячески готовы помогать малышу и юной мамочке.

— Понятно, что они совсем юные, но есть чувства, и мы не против отношений, — добавляет Александра Майорова. — Могу сказать, что, несмотря на возраст, беременность изменила ребят. К примеру, невестка из обычной школьницы на глазах превратилась в настоящую женщину, которая совсем не по-детски ждала малыша и готовилась к его рождению. Во время беременности мы помогали, если что нужно было, и финансово, и витамины покупали, и прочее. Одежду новорожденному. И сейчас готовим подарки на выписку. А наш племянник будет обязательно нянчить сына. Конечно, не оставим нашу юную маму. Теперь и она, и малыш — наша семья.

Напомним, в начале марта в перинатальный центр Волгограда на последних неделях беременности обратилась 14-летняя восьмиклассница одной из школ Дзержинского района.

— Осмотрев школьницу на 38–39-й неделе беременности, медики обратились в полицию, — уточнили V1.ru в правоохранительных органах . — Выяснилось, что отцом будущего ребенка стал такой же юный школьник — мальчику исполнилось всего 15 лет. Они были знакомы около трех лет и постоянно встречались в одной компании подростков в Жилгородке. Спустя некоторое время между ними завязались романтические отношения, закончившиеся беременностью школьницы.

В начале февраля диагноз «беременность, 13 недель» врачи поставили и семикласснице из города Волжский. В ходе проверки выяснилось, что с октября по декабрь прошлого года школьница встречалась с мальчиком из параллельного класса. Подростки начали взрослую жизнь по обоюдному согласию.