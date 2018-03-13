10 диафильмов из детства

От диафильмов сплошная польза: усидчивость формируют, речь развивают, любовь к чтению прививают. Ну и с мамой или папой перед сном полезнее смотреть сказку через диапроектор, чем по телевизору: ощущение волшебства останется на всю жизнь. Даром что ли у взрослых такая ностальгия по диафильмам. У нас тоже, поэтому мы выбрали 10 самых ярких и интересных историй, а еще рассказали, на чем их смотреть в наши дни.

Кролик и его друзья

Москва, «Диафильм», 1988 год Волшебная польская сказка о белке, Кролике, котятах и о том, что друзья познаются в беде: и накормят, и развеселят, и в лесу одну не оставят. У героев забавные непривычные русскому уху имена: Бомбошка, Филька, Фарамушка, но сама история понятна любому ребенку: в дружбе — сила. Сказка хорошо прорисована и подходит детям от 3 до 10 лет.

Возраст: от 4 до 10 лет Сказка о потерянном времени

1984 год, Москва, «Диафильм»

Сказка по мотивам повести Евгения Шварца про Петю Зубова, ученика 3 класса, которых хотел лениться и прыгать в классики и чуть было не стал старичком навечно. Опаздывал, отставал и кричал: «Успею», а в результате понял, что время — одна из главных жизненных ценностей.

Диафильм не очень красочный, но очень убедительный. Подходит для семейного просмотра и обсуждения

Возраст: от 6 до 10 лет Как Джек ходил счастья искать

1990 год, Москва, «Диафильм»

Две английские народные сказки на одной пленке: первая история похода на «Бременских музыкантов»: юноша по имени Джек отправляется испытать судьбу и найти счастье. По дороге встречает кота, петуха, пса и других зверей, которые помогают ему победить разбойников и живут потом все вместе в довольстве и сытости. Вторая — о двух девочках: Бет и Молли. Из этой истории можно узнать, например, что брауни — это не только пирожное, но английские домовые, и что за все в жизни надо платить.

Возраст: от 5 до 11 лет Два жадных медвежонка

1973 год, Москва, «Диафильм»

История по мотивам венгерской народной сказки: два медвежонка нашли головку сыра, но оба были такими жадинами, что не смогли поделить ее поровну. На помощь пришла лисица: она-то знала, как выровнять кусочки — откусывала по очереди от каждого, пока не наелась досыта. Забавные медвежата в национальной одежде прорисованы очень подробно. Лиса в ярком костюме именно такая, какой должна быть хитрая плутовка: не пугающая, не вредная, а хитроумная и лукавая. Еще один хороший повод обсудить с детьми важные человеческие качества.

Возраст: от 3 до 10 лет. Там Лин

1973 год, Москва, «Диафильм»

Красивая шотландская легенда о любви и о том, что счастье бывает сложно удержать в руках, но оно стоит того, чтобы побороться за него даже с самой королевой эльфов. Сказка для романтичных барышень и мам. А еще для тех, кто любит слегка пугающие средневековые истории. Прекрасная Джанет, живущая в замке своего отца — графа Марча, — изображена красавицей в стиле прерафаэлитов и это необычно для диафильма и хорошо одновременно.

Открытие: от 7 до 12 лет Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду

1977 год, Москва, «Диафильм»

Сказка Лилиан Мур в переложении диафильма: Крошка Енот очень хотел раков, но боялся идти за ними один ночью. Но мама верила в него и знала, что малыш не испугается. Крошка Енот не подвел: он храбро дошел до реки, улыбнулся тому страшному, кто сидел в пруду, и — о чудо — тот улыбнулся ему в ответ. Один из самых известных диафильмов, который был почти в каждом доме, где имелся диапроектор: хорошая и добрая история, без которой детство было бы неполным. Обязательно к просмотру зимними вечерами и перед сном.

Возраст: от 4 до 10 лет Али-Баба и сорок разбойников

1967 год, Москва, «Диафильм»

Сказки народов мира всегда удавались издательству «Диафильм». История об Али-Бабе и 40 разбойниках не исключение. Восточный колорит персидского города, яркие цвета в кадре и настоящая тайна. Умели рисовать!

Возраст: от 7 лет Приключения Пифа

1960 год, Москва, «Диафильм»

Мультфильм, примечательный тем, что иллюстрации к нему рисовал В. Сутеев — выдающийся художник-мультипликатор, поэтому кот Геркулес в сказке похож на кота, собака Пиф — на пса, а дядя Цезарь и тетя Агата — милы и приятны. Французская история в изложении советских мультипликаторов не стала менее смешной за те 58 лет, что прошли с момента ее создания.

Возраст: от 5 лет Утенок Тим

Знаменитого утенка Тима в 1963 году для «Диафильма» нарисовал тоже В. Сутеев, поэтому диафильм можно считать классикой и показывать малышам любого возраста, тем более, что приключения непоседливого утенка, который то из желтого стал черным, то спас котенка Черныша, то чуть было не попался в лапы лисе любят и знают все. Совершенно безопасные для детского восприятия рисунки, ради которых не лень доставать диапроектор.

Возраст: от 3 лет Чудесное приключение Нильса с дикими гусями

Две баночки, в которых хранятся пленки со сказкой шведской писательницы Сельмы Лагерлёф , 30 лет назад были ценностью, за которой дети уговаривали родителей отправиться в Центральный Детский мир. И сегодня этот диафильм про мальчика, который стал совсем маленьким и отправился в путешествие на спине гуся Мартина, очень нравится детям. Во-первых, история интересная, а во-вторых, две пленки с диафильмом — это в два раза больше времени с родителями.

Возраст: от 7 лет Как смотреть диафильмы и где их приобрести

Самый большой архив оцифрованных диафильмов находится на сайте Российской государственной библиотеки детской литературы. Здесь выложены онлайн не только сказки, но и обучающие фильмы по архитектуре, астрономии, истории, а также учебники и много чего другого. Но самое главное — здесь есть почти все старые сказки, которые так здорово было смотреть с родителями в детстве и которые обязательно нужно показать детям. Одна проблема — их нельзя вывести на стену и придется смотреть на компьютере.

Современные оцифрованные пленки можно купить на Авито, Озоне, Яндексе , вместе с комплектами диапроектора и у других распространителей диафильмов.

Но лучше диапроектора для показа диафильмов еще ничего не придумали. Родители с ностальгией могут поискать на сайтах старые проекторы («Экран», «Луч», ФД-2), но лучше купить современный фильмоскоп. Например, Regio или Светлячок показывают как старые, так и новые оцифрованные пленочные диафильмы. Они не нагреваются, не портят пленку и регулируются по высоте.

Не подходит для просмотра обычных пленочных диафильмов звуковой диапроектор «Светлячок мини». На нем можно смотреть только сказки, которые входят в комплект или докупаются отдельно (около 500 рублей за каждую).

Проецировать мультфильмы можно на стену или дверь, но более четкой картинка будет на белом фоне. В качестве экрана подойдет рулонная штора или простынь, накинутая на телевизор.