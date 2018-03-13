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Галерея «Здесь на Таганке» открывает новый сезон
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Галерея «Здесь на Таганке» открывает новый сезон 

РИА Новости 13 марта 2018
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. После реконструкции выставкой «Здесь рисуют дети» галерея «Здесь на Таганке», входящая в объединение «Выставочные залы Москвы», открывает новый сезон.
Среди участников обновленной экспозиции, которая открывается 5 апреля, — победители Международного конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой, ученики Художественной школы 548 и Детского образовательного центра «Гусенок».
А вместе с ними — молодые художники, снова очутившиеся в детстве. Это студенты Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Их картины посвящены «возрасту гениальности» и особенностям детского восприятия и мышления.
Кураторами проекта, нацеленного прежде всего на семейную аудиторию, выступают известный художник и перформансист Андрей Бартенев и организатор Международного конкурса детского рисунка имени Нади Рушевой Наталья Гудович.
"Это образовательный проект, в рамках которого жители Москвы смогут принять участие в творческих мастер-классах, познакомиться с работой художественных школ и других творческих образовательных институций", — говорит Андрей Бартенев.
Мастер-классы в рамках выставки «Здесь рисуют дети» проведут сами ее участники. По словам художника, такой эксперимент «привнесет новую эмоциональную составляющую в творческий процесс».
"Мы приглашаем школы, детей и их родителей на праздник новых впечатлений. Это удивительный опыт, которым мы хотим поделиться", — добавляет куратор выставки Наталья Гудович.
Конечная цель проекта — познакомить жителей Таганского района ЦАО г. Москвы с потенциалом художественных школ мегаполиса. «Если родители убедились в том, что их дети предрасположены к рисованию, лепке, керамике, ткачеству, то здесь они получат адреса и контакты школ, где всему этому обучают», — поясняют организаторы выставки.
В свою очередь школы-участники выставки прямо в ее пространстве проведут презентации своих программ, расскажут посетителям про то, как проходят занятия в творческих центрах.
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