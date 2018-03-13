Спасатели освободили юного сибиряка из бабушкиных наручников

В Новосибирске спасатели освободили мальчика, прикованного наручниками к шкафу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

К спасателям обратилась его бабушка. Она рассказала, что внук нашел наручники в шкафу, и, играя, закрепил один фиксатор на своей ноге, а другой — на ручке мебели. Поняв, что самостоятельно он выбраться не сможет, мальчик позвал на помощь бабушку, но она тоже не смогла его освободить.

Прибывшие на место спасатели сначала отпилили ручку шкафа, чтобы нога ребенка не оставалась в неудобном положении, а затем разобрали замок при помощи слесарных инструментов.

«Уважаемые родители, напоминаем вам о необходимости хранения подобных «игрушек» в недоступном от детей месте, во избежание подобных происшествий в дальнейшем», — посоветовали в МАСС.