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На Южном Урале многодетная мать заплатит штраф за избиение детей
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На Южном Урале многодетная мать заплатит штраф за избиение детей 

АиФ 13 марта 2018
Фото: АиФ
Жительница Кусинского района Челябинской области признана виновной в жестоком обращении с детьми, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В суде установлено, что 20-летняя мать троих детей 2017, 2015 и 2013 г.р. ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию. Женщина избивала малышей, оставляла их без присмотра и питания, нарушала режим дня, лишала сна, отдыха, не соблюдала элементарные гигиенические нормы.
В июне 2017 года она ушла из дома на четыре дня, оставив детей без еды в антисанитарных условиях со своей знакомой. А в ноябре уложила детей в неотапливаемом доме и ушла в гости.
За свои деяния осужденная заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.
В настоящее время дети проживают со своим отцом. Пресс-центр прокуратуры обла
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