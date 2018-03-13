На Южном Урале многодетная мать заплатит штраф за избиение детей

Жительница Кусинского района Челябинской области признана виновной в жестоком обращении с детьми, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В суде установлено, что 20-летняя мать троих детей 2017, 2015 и 2013 г.р. ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию. Женщина избивала малышей, оставляла их без присмотра и питания, нарушала режим дня, лишала сна, отдыха, не соблюдала элементарные гигиенические нормы.

В июне 2017 года она ушла из дома на четыре дня, оставив детей без еды в антисанитарных условиях со своей знакомой. А в ноябре уложила детей в неотапливаемом доме и ушла в гости.

За свои деяния осужденная заплатит штраф в размере пяти тысяч рублей.