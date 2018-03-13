В Краснокамске из детского сада снова сбежали дети

В Краснокамске снова произошёл побег из дертского сада. Две девочки убежали 13 марта после прогулки.

ЧП произошло в детском саду № 41 в микрорайоне «Звёздный» (том же учреждении, из которого 7 марта сбежали две девочки).

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе Министерства образования и науки Пермского края.

«После прогулки, когда группа детей парами шла в корпус садика. Когда все ребята завернули за угол, две девочки, замыкающие группу, резко развернулись и побежали за территорию садика. Подойдя к дверям, воспитатель обнаружила, что двух человек не хватает, и сотрудники садика бросились на поиски. Через несколько минут девочек нашли недалеко от сада у магазина «Рива», — пояснили в Минобре

По словам чиновников, когда девочек спросили, зачем они убежали, они ответили, что «хотели проверить воспитателя». Известно, что в этот раз дети сбежали не из той группы, из которой ушли воспитанницы 7 марта.

Также в Министерстве образования сообщили, что родители не планируют подавать в полицию заявления. В ближайшее время в сад выедет заместитель главы Краснокамского муниципального района по социальным вопросом, чтобы решить вопрос, как в учреждении заменить забор. Тот, что установлен сейчас, не соответствует требованиям безопасности. Одна калитка не закрывается.

Напомним, девочек, сбежавших на прошлой неделе, жительница Краснокамска нашла в 750 метрах от садика. Они шли по проезжей части автодороги, и пояснили, что направляются в магазин, чтобы купить еды. Женщина посадила их в машину и отвезла в полицию.

А в феврале в Перми трёхлетний детсадовец сбежал из группы, чтобы попрыгать на батутах.