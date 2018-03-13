Во всех детских поликлиниках Удмуртии оборудуют отдельные входы для больных и здоровых пациентов

Ижевск. Удмуртия. Все детские поликлиники Удмуртии к концу 2018 года должны войти в проект «Бережливая поликлиника». Об этом журналистам рассказала замминистра здравоохранения Удмуртской Республики Людмила Гузнищева.

Чтобы попасть в программу, республике нужно завершить оснащение детских больниц, которых в республике 8, а также привести к стандарту все поликлинические отделения медорганизаций и все республиканские специализированные учреждения, где есть поликлиники.

Первый транш на эти цели в сумме 132 млн 189 тыс. рублей Удмуртия уже получила. Всего планируется, что 81% средств предоставит федерация, 19% выделят из бюджета Удмуртии.

Как отметила замминистра, закрывать учреждения не планируется. В больницах проведут ремонт, оснастят пандусами, медаппаратурой, в особенности аппаратами лучевой и функциональной диагностики, оборудуют комнаты для матери и ребенка, а также отдельные входы для здоровых и больных детей, колясочные и другое.

Отметим, в Ижевске на сегодняшний день только ГКБ №7 соответствует стандартам «Бережливой поликлиники».

В настоящее время работы ведутся в детской клинической поликлинике №5 Ижевска. К больнице прикреплено около 13,5 тыс. детей. В смену, в целом, врачи принимают около 760 пациентов, при норме в 500.

Для приведения больницы к стандарту необходимо разграничить поток больных и здоровых пациентов, оборудовать отдельный вход. Также при входе в больницу необходима колясочная. Кроме того, в поликлинике нужно решить проблему с лифтами, которые не адаптированы под доступную среду.

Как рассказала главврач поликлиники Альфина Назмиева, в поликлинике уже организовали call-центр, ввели электронный документооборот, в том числе на сегодняшний день уже ведется работа по системе 5С. «5С — это когда вся техника, мебель расположены так, чтобы минимизировать затраты на передвижение медпесронала и пациентов, чтобы большая часть времени уходила на осмотр и общение с пациентами», — пояснила главврач.

Так, результаты уже видны по времени ожидания в очереди, которое снизилось в 2,5 раза. Если раньше пациент проводил в больнице около 1,5 часа, то теперь 30-40 минут.

Наша справка: В конце 2016 года в Российской Федерации был запущен пилотный проект «Бережливая поликлиника». Цель пилотного проекта — усовершенствование процессов, направленных на повышение удовлетворенности пациентов, доступности оказываемых услуг, увеличение эффективности и устранение существующих временных, финансовых и иных потерь, а также организация рабочих мест, обеспечивающая безопасность и комфортность работы сотрудников.