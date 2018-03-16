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Проверка полиграфом не выявила причастности педагогов детдома под Челябинском к насилию
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Проверка полиграфом не выявила причастности педагогов детдома под Челябинском к насилию 

ТАСС 23 часа назад
Фото: Газета.Ru
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следствие не нашло подтверждения информации о причастности педагогов к насилию над воспитанниками детского дома в Челябинской области. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, ранее СМИ неоднократно сообщали об их причастности к преступлению.
"Для проверки этой версии проводится большой комплекс следственных действий, а также проверка педагогов на полиграфе. На настоящий момент следствием не получено данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений, поэтому их процессуальный статус — свидетели. Оснований для отстранения их от занимаемых должностей у следствия не имелось", — сообщила она.
В СМИ также тиражировалась версия о том, что проведенные исследования проводились неверно. По словам Петренко, эта информация не соответствует действительности, так как перед их проведением специалисты всегда удостоверяются в отсутствии признаков употребления обследуемыми психотропных и успокаивающих средств.
Для установления привлечения к ответственности всех виновных лиц компетентными экспертами Минздрава России проводится психиатрическая судебная экспертиза в отношении потерпевших. «Следствие намерено оценить объективность всех показаний потерпевших», — пояснила Петренко. Кроме того, поступившие от представителей потерпевших обращения руководству СК РФ будут внимательно изучены, использованы в ходе расследования и получат объективную оценку, добавила представитель ведомства.
Информация о преступлениях стала известна опекунам детей в конце января 2018 года, которые 1 февраля обратились в Следственный комитет, на следующий день после оценки всех имеющихся данных было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования был задержан индивидуальный предприниматель, который используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления дальнейшей опеки над ребенком, и при этом совершал насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Ему предъявлено обвинение, он арестован. По факту выдачи должностными лицами органов опеки обвиняемому в насилии над детьми вышеуказанного разрешения возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").
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