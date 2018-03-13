Приемных родителей Вологды научили оказывать первую помощь при несчастных случаях

Специалисты некоммерческих организаций, работающие с семьями и детьми, а также приемные родители прошли специальный медицинский тренинг. На базе Детской деревни — SOS они научились оказывать первую помощь при несчастных случаях.

Обучение прошли 35 членов семи социально-ориентированных некоммерческих организаций Вологды, Череповца и Вологодской области. Эксперты рассказали, что такое первая помощь, показали алгоритм ее оказания. Слушатели тренинга научились проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечения, обрабатывать переломы костей, раны, травмы головы, повреждения глаз, ожоги, обморожения, помогать при общем замерзании, тепловом ударе, поражении электрическим током.

Добавим, что семинар прошел в рамках проекта «SOSтавляющие профессионального успеха: развитие компетенций сотрудников СО НКО, работающих с семьями и детьми», который реализуется Межрегиональной благотворительной общественной организацией — Российский комитет «Детские деревни — SOS» (г. Москва). Проект осуществляется на территории Вологодской области, Московской области, Мурманской области, Орловской области, Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга с 1 января по 30 ноября 2018 года.