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Приемных родителей Вологды научили оказывать первую помощь при несчастных случаях
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Приемных родителей Вологды научили оказывать первую помощь при несчастных случаях 

Вологда.рф 13 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Специалисты некоммерческих организаций, работающие с семьями и детьми, а также приемные родители прошли специальный медицинский тренинг. На базе Детской деревни — SOS они научились оказывать первую помощь при несчастных случаях.
Обучение прошли 35 членов семи социально-ориентированных некоммерческих организаций Вологды, Череповца и Вологодской области. Эксперты рассказали, что такое первая помощь, показали алгоритм ее оказания. Слушатели тренинга научились проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать кровотечения, обрабатывать переломы костей, раны, травмы головы, повреждения глаз, ожоги, обморожения, помогать при общем замерзании, тепловом ударе, поражении электрическим током.
Добавим, что семинар прошел в рамках проекта «SOSтавляющие профессионального успеха: развитие компетенций сотрудников СО НКО, работающих с семьями и детьми», который реализуется Межрегиональной благотворительной общественной организацией — Российский комитет «Детские деревни — SOS» (г. Москва). Проект осуществляется на территории Вологодской области, Московской области, Мурманской области, Орловской области, Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга с 1 января по 30 ноября 2018 года.
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