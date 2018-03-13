Ещё
Евросоюз согласился с выводами Роспотребнадзора по спиннерам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евросоюз согласился с выводами Роспотребнадзора по спиннерам 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Евросоюз повторил рекомендации Роспотребнадзора по поводу спиннеров. Напомним, что в прошлом году по заказу санитарного ведомства проводилась экспертиза популярной игрушки. Было установлено, что спиннер не несет ярко выраженных положительных или отрицательных качеств в плане воздействия на психику ребенка, а повышенный интерес к ней носит кратковременный характер. Однако эксперты отметили, что спиннеры нужно с осторожностью давать маленьким детям. Ребёнок может сломать игрушку, и ее острые части нанесут малышу травмы.
Эксперты ни в коем случае не советовали приобретать спиннеры в неустановленных местах, с рук, а также через зарубежные интернет-ресурсы. Через интернет можно заказать китайские игрушки, которые зачастую некачественные. При приобретении продукции следует обращать внимание на посторонний резкий химический запах, повышенный шум; В случае обнаружения этих недостатков следует отказаться от использования.
Кстати, аналогичные инструкции через месяц после выхода рекомендаций Роспотребнадзора дала и американская комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC).
Российская Газета: последние новости
Росстат сообщил о снижении рождаемости Депутаты предложили упростить доступ к телефонам пропавших детей Кто имеет право на получение материнского капитала
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской7
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение