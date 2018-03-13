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Центр «Стоп-Угроза» стал партнером клуба лояльности ЁжикFamily
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Центр «Стоп-Угроза» стал партнером клуба лояльности ЁжикFamily 

Ezhikezhik.ru 13 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
«Стоп-Угроза» — первый в России тренинговый консультационный центр, в котором каждый ребенок может научиться защищать себя от педофилов и мошенников на улице и в интернете — стал вошел в систему лояльности сайта «Ежик-Ежик». Это значит, что все зарегистрированные пользователи приложения «Ежик-Ежик» и держатели карт ЁжикFamily получать скидку 15% на тренинги и семинары.
Для того чтобы получить скидку при обращении в центр, нужно предъявить виртуальную карту и указать, что вы член клуба ЁжикFamily.
В центре учат детей от 5 до 16 лет эффективным навыкам самозащиты за три часа. Как отпугнуть похитителя за одну минуту. Прорабатывают алгоритмы поведения в опасных ситуациях. Проводят индивидуальные занятия с «трудными» подростками и робкими детьми.
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